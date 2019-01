Milano | un anno fa l’incidente ferroviario di Pioltello

Milano. I ladri hanno visitato la casa di Giuliano Pisapia : Un brutto rientro per Giuliano Pisapia. L’ex sindaco milanese, di ritorno da un fine settimana fuori casa con la moglie,

Ring Rooster – I nuovi talenti della Boxe si sfideranno al teatro Principe di Milano : info e dettagli : Grande attesa per Ring Rooster, l’evento che il prossimo 9 febbraio, presso il teatro Principe di Milano, vedrà sul Ring i nuovi talenti della Boxe I nuovi talenti della Boxe saranno protagonisti a Ring Rooster, sabato 9 febbraio, al teatro Principe di Milano. Organizzata dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo in collaborazione con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko, la manifestazione prevede 16 incontri dilettantistici ...

Clima : il 2018 l'anno piu' caldo degli ultimi 122 anni a Milano : Ancora un record di caldo in Italia e questa volta parliamo di Milano. Secondo le rilevazioni ufficiali effettuate dalla stazione della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, la...

Clima : a Milano il 2018 l’anno più caldo degli ultimi 122 anni : Il 2018 è stato il più caldo degli ultimi 122 anni a Milano, a pari merito con il 2017 e il 2015: lo ha rilevato la Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. La temperatura media lo scorso anno è stata di 16,1°C, superiore di 1,8°C a quella di riferimento, rilevata dalla centralina di Milano Centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano) gestita dalla Fondazione OMD. Ad eccezione di febbraio e ...

Innarestabile Milano - nuovo premio : è Città dell'anno 2019 : E ancora Stefano Boeri architetto e nuovo presidente della Triennale prevista per il 2019, le 'Cavallerizze' edificio del Museo della Scienza e della Tecnica di Luca Cipelletti, senza dimenticare ...

Belen torna a Milano - il particolare che non sfugge ai fan : la Rodriguez pensa ancora a Iannone [VIDEO] : Belen Rodriguez torna a Milano dopo una lunga vacanza in Sudamerica: l’argentina strapazza di coccole il figlio Santiago, ma ciò che colpisce i fan è un particolare che riguarda Andrea Iannone Belen Rodriguez, dopo aver trascorso una splendida vacanza in Uruguay con un’allegra combriccola di amici, è tornata nella sua casa di Milano. Nonostante il viaggio dell’argentina, la bella soubrette non ha smesso di far parlare di ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina hanno il sì del Governo : dossier inviato al Cio : Con la firma delle garanzie di Governo , arrivata giovedì nel corso del Consiglio dei ministri, il dossier per la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del ...

Borse - Milano chiude ai massimi da un mese. Da inizio anno è già +5% : Andamento Piazza Affari FTSE Mib Preoccupa il rallentamento della Cina, giù i titoli del lusso, le auto e i tech A preoccupare il mercato c'è il rallentamento dell'economia cinese, con l'inflazione ...

Anno nuovo governo vecchio. E a Milano e Torino si torna in piazza : Anno nuovo, governo vecchio. Come il malessere dei cittadini del nord che, ormai da mesi, non perdono occasione per manifestare contro le politiche di Matteo Salvini, Luigi Di Maio & Co. In principio fu la piazza Sì Tav di Torino e poi Genova, Milano, Verona. Ora che il 2019 è iniziato, si ricominci

Capodanno cinese. Milano e Roma aprono le via del salotto buono : ... Sempre a Milano, mercoledì 6 febbraio, dalle 15 alle 18, presso la Sala Orlando dell'Unione Confcommercio, si tiene il forum dal titolo: " Consumi, turismo, lusso: i driver dell'economia cinese all'...

Arte e pubblicità si fanno la guerra sul murale più bello di Milano : Ma i committenti di 'CuciMilano', che rappresenta una sarta intenta a cucire a macchina i simboli della milanesità sulle bandiere di tutto il mondo, non ne sono affatto contenti. 'L'impressione è che ...

MIGRANTI : tante ipocrisie. Hanno tutti torto anche quelli che hanno ragione - Milano Post : Essa segue il corso delle chiacchierate del Bar dello Sport, ne riceve gli impulsi e gli argomenti. E' da un punto di vista elettoralistico, redditizio. Ma è, della democrazia, l'esatto opPosto. ...

Imprese : a Milano 4mila nuove aziende in un anno - +1 - 3% : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Aumenta il numero di Imprese a Milano e provincia. Secondo i dati della Camera di commercio, le aziende presenti sul territorio sono circa 303mila, circa 4mila in più in un anno, pari a un incremento dell'1,3%. Traina la crescita nel 2018 la città di Milano (+1,8%), con

Ermal Meta sarà in concerto al Forum di Milano il giorno del suo compleanno : Un grande party The post Ermal Meta sarà in concerto al Forum di Milano il giorno del suo compleanno appeared first on News Mtv Italia.