Mare in burrasca : la nave Sea Watch entrata in acque italiane a un miglio da Siracusa : L'ingresso, secondo quanto si apprendedalla Guardia Costiera italiana, e' stato consentito a causadelle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e dellastessa imbarcazione.

Maltempo : Mare in burrasca - ancora stop ai collegamenti tra Termoli e le isole Tremiti : Il mare in burrasca impedisce il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti (Foggia). La motonave ‘Isola di Capraia’ e’ rimasta anche oggi in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di porto ha emesso un nuovo avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento da nord-est a forza 7 e mare mosso. In mattinata una lieve nevicata e’ arrivata anche nei paesi vicini al litorale: Guglionesi ...

Allerta Meteo Capodanno - sfuriata fredda al Centro/Sud : la protezione civile lancia l’allarme per “venti di burrasca e Mareggiate” : Allerta Meteo Capodanno – Intense correnti settentrionali in quota stanno interessando l’Italia, masse d’aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Centro/Sud : in arrivo venti di burrasca e Mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Intense correnti nord-occidentali in quota interessano l’Italia, apportando venti forti dai quadranti settentrionali al nord, in intensificazione progressivamente anche al Centro-sud. Nella giornata di domani residue condizioni di instabilità saranno ancora presenti sulle regioni meridionali, con forte ventilazione settentrionale, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per il Sud : allarme venti di burrasca e Mareggiate sulle coste : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica ha raggiunto l’Italia e nelle prossime ore determinerà la formazione di una depressione sull’Adriatico centro-meridionale, con una netta intensificazione dei venti sulle regioni del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...