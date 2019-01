La bambina con la giacca a vento rosa non voleva andare a Cortina

Alessandro Cattelan legge "La bambina con due papà" alla figlia - poi replica a un omofobo in diretta : Nella scorsa stagione di E poi c'è Cattelan a teatro abbiamo avuto modo di saggiare una declinazione sociale dello show condotto brillantemente da Alessandro Cattelan: tra i tanti temi affrontati c'era anche l'omofobia, con un divertente corto nel quale il protagonista interpretato dal presentatore era bersagliato dai suoi compagni di scuola per la sua ... eterosessualità.Il corto fu molto apprezzato dalla senatrice Monica Cirinnà, ...

In arrivo un fan film di No Man's Sky con protagonisti una bambina di 5 anni e un wrestler professionista : I giocatori fanno cose incredibili in No Man's Sky: civiltà, basi e persino il volto dello sviluppatore Sean Murray. Un appassionato ha ora realizzato un fan film ambientato nell'universo del gioco, con un piccolo aiuto da sua figlia, Greg Miller di Kinda Funny e Austin Creed, che è il nome d'arte del wrestler Xavier Woods.Matt Silverman, podcaster professionista e produttore di video, ha seguito No Man's Sky dal lancio. Sebbene sappia che il ...

Roberta Bruzzone confessa : “Da bambina ho tentato di annegare i miei fratelli nella vasca da bagno” : “Da bambina ero una piccola peste. Ero una ragazzina molto vivace, molto curiosa e molto determinata. Io sperimentavo molto le tecniche di smembramento di decapitazione con le bambole. Io le distruggevo tutte e quindi hanno smesso di regalarmele”. A rivelarlo è Roberta Bruzzone, la criminologa più famosa d’Italia. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, si è lasciata andare a racconti molto personali, come questa ...

Ancona choc - bambina di 9 anni violentata dallo zio : 'Mi toccava sotto le coperte' : Si sarebbe introdotto nel lettino della nipote in piena notte, quando l'oscurità copriva ormai da tempo l'intera abitazione dove i due dimoravano. Tra le lenzuola avrebbe allungato le mani sulla ...

Esperanza - bambina scomparsa a Cagliari. Il padre : “E’ soffocata con il cibo e ho bruciato il corpo” : Il padre della bambina ha confessato di aver bruciato il corpo della figlia lungo una strada in provincia di Cagliari. Nelle prossime ore scatteranno le ricerche da parte degli uomini della Squadra Mobile.Continua a leggere

Costumi carnevale bambina - idee e consigli per un travestimento perfetto : Quale bambina non ha mai sognato di essere Elsa, Ladybug o la simpatica Mary Poppins? Con il carnevale ormai entrato nel...

Torino - finisce fuori pista mentre sta sciando con i compagni : grave bambina di 10 anni : Una bambina di 10 anni è uscita fuori pista mentre stava sciando a Pian Benot di Usseglio andando a impattare con violenza nel prato non innevato per una ventina di metri: ha riportato trauma cranico e toracico e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Indossava il casco e si stava allenando con i suoi compagni dello sci club di Cesana.Continua a leggere

Torino : 57enne costringe una bambina ad assistere ai suoi rapporti sessuali con la mamma : Sia l'uomo che la donna sono stati rinviati a giudizio: avrebbero costretto una dodicenne ad assistere ai loro rapporti sessuali.Continua a leggere

«Noi - con i capelli rossi». E Harry abbraccia la bambina : C'era tanta gente a Hamilton Square per salutare ...

Gelo e neve negli USA - bambina rimane chiusa fuori casa con -29°C - trovata congelata : “Sembrava una bambola” : Una bambina di 2 anni e mezzo del New Hampshire, nel nord-est degli Stati Uniti, a piedi scalzi e avvolta solo in una camicia da notte, è stata trovata morta al freddo a pochi metri dalla porta di casa da cui era uscita, senza poi riuscire a rientrare. La polizia nella piccola città di Newport ha dichiarato di aver ricevuto diverse chiamate di emergenza intorno alle 7.10 del mattino (ora locale) di ieri, 14 gennaio, riguardo una bambina priva di ...

Ancona - bambina muore intossicata : ricoverati anche il fratello e la mamma : Una vera e propria tragedia, quella avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Ancona, precisamente nel piccolo comune di Sassoferrato, che riguarda purtroppo la morte di una giovane persona e il ferimento grave di altre due. L'episodio è avvenuto tra le mura domestiche e la vittima è una bambina di appena dieci anni, deceduta per intossicazione da monossido di carbonio. La piccola, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, è ...

“Non sapevo più distinguere tra una donna adulta e una bambina” - l’orco di Maeylis si confessa : "Sì, sono un pedofilo, non riuscivo più a distinguere tra una donna adulta e una bambina". Così Nordahl Lelandais mentre confessava un episodio di abusi su due cuginette di 4 e 7 avvenuto poche settimane prima dell'omicidio di Maelys De Arujo, a Pont de Beauvoisin. Le indagini sul caso hanno portato alla luce molteplici casi di violenza su bambini.Continua a leggere

Bolzano - si schianta con lo slittino contro un albero : muore una bambina di 8 anni : Un terribile incidente si è verificato intorno alle 13:00, sul Corno del Renon, in provincia di Bolzano. Una bambina di 8 anni infatti, originaria di Reggio Emilia, è deceduta in seguito al violentissimo impatto contro un albero, mentre si trovava in sella ad uno slittino. Sono ancora tutte da chiarire le cause dell'episodio. I media locali fanno sapere che la piccola è praticamente morta sul colpo. Dalle prime indiscrezioni, pare che la bimba ...

