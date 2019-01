Il supporto per i tablet Android di Apple Music è disponibile per tutti

Scooch Wingback Universal è un curioso supporto da tavolo per smartphone : Scooch Wingback Universal è un simpatico accessorio dedicato a chi è alla ricerca di un supporto per smartphone. Ecco come funziona L'articolo Scooch Wingback Universal è un curioso supporto da tavolo per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Leonardo - contratto da Ministero Difesa UK per supporto elicotteri Apache : Leonardo ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito per la fornitura di servizi completi di supporto e manutenzione per la flotta di elicotteri Apache AH Mk.1 . Il contratto ...

Fantastica iniziativa per i Samsung Galaxy Note 4 guasti : supporto gratis o buono sconto - i requisiti : Ci sono alcune novità davvero interessanti per gli utenti che negli ultimi quattro anni abbondanti hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 4 e che, ad oggi, si ritrovano con uno smartphone che presenta moltissimi difetti. Premesso che alcuni sono fisiologici, se pensiamo che non si parla di un device lanciato sul mercato ieri, altri effettivamente indicano che qualcosa è andato storto in fase di progettazione dello smartphone. Ebbene, ...

Stop al bonus baby sitter - ma più supporto per la rata dell'asilo : MILANO - Il 'bonus nido' sale a 1.500 euro e potrà esser richiesto attraverso il sito dell'Inps dalle 10 di lunedì 28 gennaio. Fine corsa per il contributo 'baby-sitting o asilo nido', con il quale le ...

Stop al bonus baby sitter - ma più supporto per la rata dell'asilo : Ecco il nuovo panorama delle forme di sostegno alla maternità e paternità, ritoccate dall'ultima manovra. Il "bonus nido" sale a 1.500 euro, aumento dell'assegno di natalità dal secondo figlio in poi

Resident Evil 2 : Capcom annuncia il supporto 21 : 9 per la versione PC : Se siete preoccupati che Resident Evil 2 possa non sfruttare tutte le potenzialità del vostro PC potete stare tranquilli (almeno in parte), Capcom ha infatti annunciato che il suo survival horror supporterà il formato di visualizzazione 21:9 Ultra Wide.Come riporta Gamingbolt, Capcom ha dato l'annuncio modificando la pagina Steam del titolo, l'opzione 21:9 è inoltre già disponibile nella One Shot Demo pubblicata su PC, Xbox One e PS4 qualche ...

Scosche MagicMount Charge3 è un supporto per smartphone da auto con pad di ricarica wireless lanciato al CES 2019 : MagicMount Charge3 è il nome di un interessante nuovo accessorio per auto presentato da Scosche in occasione del CES 2019 di Las Vegas L'articolo Scosche MagicMount Charge3 è un supporto per smartphone da auto con pad di ricarica wireless lanciato al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Scosche MagicMount Charge3 è un supporto per smartphone da auto con pad di ricarica wireless lanciato al CES 2019 : MagicMount Charge3 è il nome di un interessante nuovo accessorio per auto presentato da Scosche in occasione del CES 2019 di Las Vegas L'articolo Scosche MagicMount Charge3 è un supporto per smartphone da auto con pad di ricarica wireless lanciato al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Xbox One : il supporto a mouse e tastiera è in arrivo anche per Gears 5 - PUBG - Sea of Thieves e molti altri giochi : Il supporto a mouse e tastiera è arrivato su Xbox One nel 2018 e offre la prima alternativa al gamepad standard. Nel corso dell'X018 in Messico, Microsoft ha presentato una selezione di titoli che supportano tale alternativa, confermando il supporto in arrivo più avanti per altri giochi.Come segnala Windows Central, al CES 2019, Razer, celebre produttore di accessori, ha presentato la sua nuova tastiera Turret, progettata per il gaming su Xbox ...

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L’annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

iOttie annuncia al CES 2019 Easy One Touch Connect - supporto da smartphone per auto con Amazon Alexa : Si tratta di un supporto per smartphone da applicare al cruscotto che ha una particolarità, non rivoluzionaria ma pur sempre comoda e smart L'articolo iOttie annuncia al CES 2019 Easy One Touch Connect, supporto da smartphone per auto con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Performance simili alla GTX 1070 Ti e supporto al Ray Tracing : ecco Nvidia GeForce RTX 2060 : Direttamente dal CES 2019 di Las Vegas arriva un annuncio davvero molto interessante per tutto il panorama del gaming su PC: Nvidia ha svelato ufficialmente la GeForce RTX 2060.Dopo la RTX 2080 Ti e la RTX 2080 che toccano rispettivamente le cifre di $1300 e $700, molti attendevano l'annuncio di una scheda più abbordabile per capire cosa aspettarsi dalle fasce più basse della prossima generazione di schede video della compagnia. Come riportato ...

Incendio Varese - Aeronautica : aeroporto di Cameri impegnato a supporto delle operazioni di spegnimento : L’aeroporto di Cameri dell’Aeronautica Militare è impegnato nel supporto alle operazioni di spegnimento del vasto Incendio che si è sviluppato nelle scorse ore nella provincia di Varese. La base aerea sta fornendo assistenza al Canadair impegnato nelle aree interessate dai roghi insieme agli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Sono stati messi a disposizione, nella circostanza, tutti i servizi aeroportuali ...

Arrivano la registrazione video 4K a 60 fps e il supporto a Widevine L1 per POCOPHONE F1 : registrazione video 4K a 60 fps e il supporto a Widevine L1 Arrivano per POCOPHONE F1: sarà possibile ora godere dei filmati di piattaforme come Netflix e Amazon Prime video in alta risoluzione. L'articolo Arrivano la registrazione video 4K a 60 fps e il supporto a Widevine L1 per POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.