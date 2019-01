Il primo Re | la Storia com' era

'Il primo re' - la storia di Romolo e Remo in un kolossal tra fango e mito : Romolo e Remo senza lupa ma avvinghiati in un rapporto fraterno viscerale, un amore estRemo che diventa violenza nell'incomprensione reciproca, a causa della diversa visione del mondo e della divinità.

La breve ma eroica storia del primo germoglio sulla Luna : ... lanciato nel 2015 nelle scuole cinesi , e promosso dal CNSA, dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'Accademia cinese delle Scienze, l'Associazione cinese per la Scienza e la Tecnologia e altre ...

Bell Nexus - il primo taxi volante della storia è quasi pronto : Delle auto volanti e del loro possibile utilizzo come taxi se ne parla da oltre mezzo secolo. Da quando, cioè, la fantasia dei registi hollywodiani e le capacità dei carmaker americani si sono messi insieme per partorire mezzi futurisci che però afferivano solo alla sfera della fantasia. Tra gli anni Novanta e l'inizio del terzo millenio, quache azienda ha abbozzato dei concept e qualcuno è perfino riuscito a produrre in piccoli numeri delle ...

Cinema : per CLIC - il primo selfiefilm della storia - in arrivo una “selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del Cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]

Il primo Pro Cycling Rap – L’Astana nella storia : Fuglsang e compagni protagonisti di un videoclip da sballo : Astana show alla vigilia dell’esordio stagionale di ciclismo nel Tour Down Under: il team kazako pubblica il videoclip di una esilarante canzone rap Inizia ufficialmente domani la stagione 2019 di ciclismo, con la prima tappa del Tour Down Under. I corridori che partecipano alla gara australiana hanno già dato spettacolo nella terra dei canguri con il criterium di domenica, vinto da Caleb Ewan, che si è lasciato alle spalle Sagan, ma ...

3 gennaio 1954 - la storia di quel (finto) primo annuncio della televisione italiana : Giornata importante per la televisione italiana, che compie 65 anni. Il 3 gennaio 1954 la Rai diede ufficialmente inizio alle trasmissioni, che partirono alle 11.30 con lo storico annuncio di Fulvia Colombo.Di quel momento non esistono reperti originali. Le immagini disponibili negli archivi della tv di Stato non sono altro che il frutto di un fedele remake recitato dalla stessa Colombo nel 1964, in occasione delle celebrazioni del ...

«Io - primo espulso della storia M5S. Ci credevo - che delusione...» : «Nel 2012 fui il primo espulso della storia del Movimento 5 Stelle. Oggi, a distanza di sei anni, vedo un'altra raffica di eletti in parlamento cacciati , qui l'articolo sull'espulsione del senatore ...

È un cane il co-protagonista di Clic - il primo selfiefilm della storia del cinema : Milano, 24 dicembre 2018 -Si chiama Dastan, è un meticcio di rara bellezza, incrocio tra un pastore australiano e un pastore bergamasco e accompagna il protagonista di ‘Clic – 10 giorni guidato dal vento‘ per tutta la durata del film che è stato definito il primo selfiefilm della storia del cinema. Un viaggio avventuroso lungo [...]

È un cane il co-protagonista di Clic - il primo selfiefilm della storia del cinema : Milano, 24 dicembre 2018 -Si chiama Dastan, è un meticcio di rara bellezza, incrocio tra un pastore australiano e un pastore bergamasco e accompagna il protagonista di ‘Clic – 10 giorni guidato dal vento‘ per tutta la durata del film che è stato definito il primo selfiefilm della storia del cinema. Un viaggio avventuroso lungo [...]

È un cane il co-protagonista di Clic - il primo selfiefilm della storia del cinema : Milano, 24 dicembre 2018 -Si chiama Dastan, è un meticcio di rara bellezza, incrocio tra un pastore australiano e un pastore bergamasco e accompagna il protagonista di ‘Clic – 10 giorni guidato dal vento‘ per tutta la durata del film che è stato definito il primo selfiefilm della storia del cinema. Un viaggio avventuroso lungo [...]

Il primo lancio di satellite illegale nella storia : Prevede il monitoraggio a livello mondiale di navi e automobili, nuove tecnologie agricole e connettività a basso costo per gli sforzi umanitari in tutto il mondo'. Tutto normale, anzi, l'idea ...

Boxe - Patricio Manuel entra nella storia : è il primo pugile trans a vincere un incontro : Il mondo del pugilato da oggi cambia per sempre volto. Il 33enne americano Patricio Manuel ha disputato e vinto il primo incontro ufficiale dell'anno a discapito del messicano Hugo Aguilar, nella categoria dei pesi superpiuma. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il californiano fino a poco tempo fa, era una donna. Si tratta del primo caso di transgender entrato nella storia di uno sport, in questo caso del pugilato professionistico. Il ...

Il primo vino della storia in Georgia nel 6000 a.C. : Indiana Jones a caccia del primo vitigno. Un team archeologico ha scoperto in Georgia le prove della domesticazione dell’uva selvatica e del processo di vinificazione risalente a diversi secoli prima di quanto si pensasse. Il primo vino comparve, secondo i risultati di una ricerca pubblicata su Proceeding of the National Academy of Sciences, attorno al 6.000 avanti Cristo. Questa recente scoperta nel Caucaso è fondamentale per comprendere ...

Mondiale U17 femminile - Spagna nella storia : battuto il Messico in finale - è il primo titolo : Una notte di festa allo stadio Charrua di Montevideo: a urlare di gioia sono le ragazze della Spagna U17, capaci di vincere uno storico Mondiale di categoria. La competizione in Uruguay si è conclusa ...