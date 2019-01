GPSTest è uno strumento utile per verificare il corretto funzionamento del GPS

GPSTest è uno strumento utile verificare il corretto funzionamento del GPS : GPSTest è un'applicazione open source che mostra le informazioni in tempo reale dei satelliti visibili dallo smartphone. Lo strumento è utile per sviluppatori e utenti esperti e può essere di aiuto per capire se il GPS / GNSS funziona o meno. L'app mostra il livello di segnale per ogni satellite e la loro posizione nel cielo. L'articolo GPSTest è uno strumento utile verificare il corretto funzionamento del GPS proviene da TuttoAndroid.