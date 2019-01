«Convertiva» gli omosessuali | oggi dichiara | «Sono gay»

vanityfair

(Di venerdì 25 gennaio 2019) «Un anno fa mireso conto che dovevo apportare cambiamenti sostanziali nella mia vita. Ho capito che non potevo più restare sposato e che era giunto il momento di seguire la strada dell’tà». A pronunciare queste parole è David Matheson, famoso quanto controverso terapista della riconversione dei gay.E però, pare proprio che, dopo anni passati a «curare» glicercando di cambiare il loro orientamento sessuale, avendo lavorato a tempo pieno applicando con convinzione questo brutale e pseudoscientifico trattamento che organizzazioni mediche hanno espressamente bollato come un metodo dalle possibili conseguenze deleterie sull’equilibrio psichico dei soggetti coinvolti, dopo aver persino scritto un libro, Becoming a Whole Man, descritto come una «lunga ricerca per comprendere e rispondere alle sfide più difficili che gli uomini devono affrontare dinanzi ad ...