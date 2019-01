Cedric Soares | «Forza Inter | sono molto felice»

Mercato - Inter : ecco Cedric Soares. Visite mediche e poi firme : Primo acquisto sul Mercato di gennaio per l'Inter. Cedric Soares sbarca oggi a Milano per sostenere le Visite mediche e poi per le firme del caso sul nuovo contratto. Arriva in prestito oneroso: 1 ...

Calciomercato Inter - è fatta per Cedric Soares : L’Inter ed il Southampton hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Cedric Soares Cedric Soares è quasi un calciatore dell’Inter. Dopo le trattative dei giorni scorsi, il club nerazzurro ed il Southampton hanno raggiunto l’accordo per il terzino destro, che si trasferirà all’Inter con la formula del prestito oneroso fino a giugno con riscatto fissato a 11 milioni. Si attende il calciatore portoghese ...

Marotta - regalo a Spalletti : l'Inter ha preso Cedric Soares : MILANO - Dopo i colpi in prospettiva Godin e De Paul , Marotta fa anche un regalo immediato a Spalletti. l'Inter ha infatti definito l'arrivo dal Southampton dell'esterno Cedric Soares : il 27enne ...

Calciomercato Inter - è fatta per Cedric Soares : formula e cifre dell’affare : Calciomercato Inter – Luciano Spalletti stasera ha un motivo per sorridere. Beppe Marotta sarebbe infatti prossimo a regalargli un primo e forse unico rinforzo per l’attuale sessione di mercato. Infatti, diversamente da quanto si è sostenuto nel corso di queste settimane, l’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra sembra essere prossimo ad acquistare un giocatore immediatamente utilizzabile […] L'articolo ...

Inter - rivoluzione sulle fasce : ecco Cèdric Soares : Il portoghese preso dal Southampton per rifare gli esterni. In estate il resto del lavoro di Marotta e Ausilio

Calciomercato Inter : conferme per Cedric Soares : Calciomercato Inter: conferme per Cedric Soares Circola da ieri la voce secondo cui l’Inter – non convinta di riscattare Vrsaljko dall’Atletico Madrid – abbia puntato con fermezza il terzino portoghese attualmente al Southampton Cedric Soares. L’ex Sporting Lisbona è fuori dai piani di Ralph Hasenhuttl, tecnico dei Saints che da quando è arrivato si è imposto escludendo dai suoi piani futuri diversi ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Cedric Soares pronto a rimpiazzare Sime Vrsaljko : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Cedric Soares può arrivare per sostituire Vrsaljko. Perisic può partire subito, in quel caso arriverà prima de Paul.