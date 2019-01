Cambiamenti climatici | le imprese devono essere preparate E il primo passo è valutare i

Cambiamenti climatici : 'Ice-Climalizers' - il laboratorio sotto i ghiacci dell'Antartide : "Ice-ClimaLizers" è il nuovo progetto sullo studio dei Cambiamenti climatici finanziato dal Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide (Pnra) e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano, legato alla 34esima spedizione italiana in Antartide. Il programma di ricerca ha mosso i suoi primi passi fra il 3 e il 29 novembre scorso presso la stazione "Mario Zucchelli" situata a Tethys Bay, sulle coste del Mare di Ross, ...

La tazzina di caffè minacciata dai Cambiamenti climatici : Il caffè, una delle grandi passioni degli italiani, è a rischio. Stando ai risultati ottenuti da uno studio condotto da un team di ricercatori del Royal Botanic Gardens, Kew di Londra , la maggior ...

Rischi naturali e Cambiamenti climatici : i geologi italiani fanno il punto in Grecia : Un mese fa si è conclusa a Katowice, in Polonia, la COP24, la Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite con l’adozione del ‘Katowice Climate Package’, ovvero il “libro delle regole” con cui attuare l’Accordo sul clima di Parigi sottoscritto nel 2015 che fissava, entro fine secolo, l’aumento medio della temperatura globale nei due gradi rispetto ai livelli preindustriali. Sulla questione della prevenzione dei ...

Pirelli tra le aziende leader nella lotta ai Cambiamenti climatici : ...punteggio più alto che può essere assegnato a un'azienda e prende in considerazione l'efficacia degli sforzi messi in atto per ridurre le emissioni e i rischi climatici e per sviluppare un'economia a ...

Cambiamenti climatici : come impattano nella gestione della politica monetaria globale : Il cambiamento climatico sta diventando un argomento sempre più rilevante per gli investitori e le banche centrali. Da diversi anni, difatti queste ultime, in qualità di enti regolatori, hanno ...

Cambiamenti climatici e antivax - i rischi per la salute mondiale secondo l’Oms : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

Cambiamenti climatici - Coldiretti : la spesa per il gelato vola a 3 miliardi : I Cambiamenti climatici fanno volare a 3 miliardi di euro i consumi di gelato nel 2018, anno che ha fatto registrare temperature di 1,58 gradi superiori alla media del periodo e si è classificato al primo posto in Italia fra quelli più roventi dal 1800: lo stima la Coldiretti in occasione dell’apertura del salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianali ‘Sigep‘ a Rimini. Una tendenza in atto ormai da ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : atlete a Cortina contro i Cambiamenti climatici : Le atlete di sci alpino in gara a Cortina per la tappa di Coppa del mondo indosseranno una scritta sul petto contro i cambiamenti climatici ”Le atlete in gara nella tappa di Coppa del mondo di sci femminile a Cortina avranno scritto sul petto: ”Save our planet. Stop climate change”. Abbiamo voluto lanciare questo messaggio importante, un mese dopo la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, perché crediamo che gli ...

Antartide : un laboratorio sotto i ghiacci marini per studiare i Cambiamenti climatici : Un laboratorio a 25,5 metri di profondità nelle acque gelide del Mare di Ross in Antartide per studiare i cambiamenti climatici attraverso i processi di crescita di alghe coralline e piccoli invertebrati. È questo l’obiettivo del progetto biennale “Ice-ClimaLizers”, coordinato dall’ENEA e realizzato nell’ambito della 34a spedizione italiana in Antartide, in collaborazione con due istituti del CNR (Scienze Marine di Bologna e Ingegneria del Mare ...

Vino : Cambiamenti climatici e nuovi mercati a Wine&Siena : Oltre 130 produttori di tutta Italia, masterclass e un percorso sensoriale che si snoda tra i palazzi storici. E’ Wine&Siena, manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche, alla sua 4/a edizione, il 26 e 27 gennaio nella città del Palio. L’iniziativa, firmata dagli ideatori del Merano WineFestival, vuole promuovere il meglio della produzione vitivinicola e anche culinaria toscana selezionata dal WineHunter Helmuth Koecher. ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sull’Italia saranno devastanti : Oltre sette milioni di morti ogni anno. È il drammatico dato delle vittime dell’inquinamento, secondo l’Oms, che fotografa una situazione ormai al limite. L’allarme sui rischi dei cambiamenti climatici viene rilanciato al convegno promosso a Roma dall’Istituto Superiore di Sanità, da oggi al 5 dicembre, che varerà una Carta Internazionale firmata dai più importanti esperti su salute e clima alla presenza di oltre 500 ...

Artico - Putin costruisce la nuova stazione Così Mosca studia i Cambiamenti climatici per sfruttare la rotta del nord verso l’Asia : La ricerca sui cambiamenti climatici al nord del Circolo Polare Artico potrà avvalersi di una nuova struttura, nata dalla collaborazione di più istituzioni affiliate al governo russo. Il centro ospiterà decine di scienziati per l’intero arco dell’anno, contribuendo allo studio dei fenomeni atmosferici e meteorologici che hanno, negli anni, avuto un impatto drammatico sulle riserve di ghiacci presenti ai poli del pianeta. Un cambiamento che, ...

Stati Uniti : Corte suprema respinge richiesta di Exxon per fermare causa sui Cambiamenti climatici : ... Maura Healey, di costringerlo a produrre decenni di registrazioni su come abbia affrontato la minaccia del cambiamento climatico nel mondo e nei confronti dei suoi investitori. L'inchiesta, lanciata ...

Cambiamenti climatici - in Italia caldo record nel 2018. Il Papa : “Gli Stati si impegnino sul riscaldamento globale” : In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 a oggi, con un’anomalia di oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell’ultimo trentennio del secolo scorso. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche-Isac di Bologna. Un’emergenza, quella del cambiamento climatico del pianeta, ignorata da super potenze mondiali come gli Stati Uniti, ma ribadita con forza da Papa Francesco. Nel tradizionale discorso per gli auguri di inizio ...