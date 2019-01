Trivelle - c’è intesa Lega-M5s per il dl Semplificazioni : sospensione di 18 mesi e Aumento canone di 25 volte : La maggioranza ha trovato l’accordo sulle Trivelle . Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell’esame del decreto Semplificazioni , annuncia l’ intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. Aumentano di 25 volte i canoni per le concessioni delle Trivelle ma l’incremento è comunque ...

Aumento pensione sociale e di vecchiaia 2019 spetta a 6 su 10 - le cifre : Aumento pensione sociale e di vecchiaia 2019 spetta a 6 su 10, le cifre A chi spetta la pensione sociale maggiorata La pensione di cittadinanza è un obiettivo dichiarato del Governo Conte. Infatti tra i provvedimenti più volte annunciati in campagna elettorale, al pari del reddito di cittadinanza, soprattutto dagli esponenti del MoVimento 5 Stelle c’è la cosiddetta pensione di cittadinanza. Quando prenderà corpo si tradurrà in un incremento ...

Legge 104 e disabili : Aumento pensione invalidità - governo accetta incontro : Legge 104 e disabili: aumento pensione invalidità, governo accetta incontro Nessun aumento per le pensioni di invalidità, nessun incremento per i soggetti disabili e i titolari di Legge 104. Ma per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Famiglia e disabilità Vincenzo Zoccano si è creata un po’ di confusione. Soprattutto nel confondere prestazioni previdenziali con indennità assistenziali. Sono state numerose le recenti ...