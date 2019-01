Sanremo | anche Venditti fra i superospiti del Festival

Sanremo 2019 : tra gli ospiti confermati anche Eros Ramazzotti e Luis Fonsi : Dai un'occhiata alla lista con tutti i nomi The post Sanremo 2019: tra gli ospiti confermati anche Eros Ramazzotti e Luis Fonsi appeared first on News Mtv Italia.

Vivi si muore : 1999-2019 è la raccolta di Zen Circus per Sanremo 2019 - annunciato anche l’instore tour : La raccolta di Zen Circus per Sanremo 2019 arriva a 20 anni dal debutto del collettivo pisano e che sarà sul palco del Teatro Ariston con il brano La Festa. Il titolo scelto per la raccolta è Vivi si muore - 1999-2019 e conterrà, oltre al brano di Sanremo, anche un altro inedito che hanno voluto intitolare L'amore è una dittatura. L'album sarà sul mercato con 17 brani. Per la presentazione dell'album sono già in programma diversi ...

Per colpa di Salvini non possiamo neanche più parlare male di Sanremo : La polemica con Baglioni, diventato improvvisamente un "pericoloso rivoluzionario", ha tolto anche l'innocente gusto di gettare veleno sul Festival

Festival di Sanremo 2019 : nella serata dei duetti ci sarà anche Beppe Fiorello : Durante la conferenza stampa per gli ascolti per i giornalisti delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2019 sono stati svelati i nomi di dodici degli ospiti che prenderanno parte alla quarta serata della manifestazione canora. Per il momento quindi soltanto i somi della metà dei protagonisti della serata duetti del venerdì sono stati svelati e tra questi troviamo anche i vincitori della scorsa edizione del Festival della canzone italiana. I ...

Sanremo 2019 : anche Ermal Meta - Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara : Ecco i primi nomi The post Sanremo 2019: anche Ermal Meta, Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo 2019 - i duetti dei Big : al Festival anche Manuel Agnelli - Moro e Meta - Marcorè - Brunori e un Fiorello... : Sanremo 2019 inizia a svelare i suoi segreti in occasione del pre-ascolto delle 24 canzoni in gara alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 5 al 9 febbraio.prosegui la letturaSanremo 2019, i duetti dei Big: al Festival anche Manuel Agnelli, Moro e Meta, Marcorè, Brunori e un Fiorello... pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2019 18:01.

Anche fragile è il nuovo singolo di Elisa da Diari aperti prima di Sanremo 2019 (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elisa è Anche fragile. Il brano è tratto dall'ultimo album dell'artista di Monfalcone e arriverà in radio nel corso delle prossime settimane, quelle che la separano dalla partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di super ospite. Il brano arriva dopo il rilascio di Se piovesse il tuo nome, che l'artista ha rilasciato Anche nella versione con Calcutta, autore del brano scelto come apripista di Diari aperti dopo il ...

Sanremo 2019 - chi affiancherà Rocco Papaleo al DopoFestival : Il settimanale Spy , nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio, anticipa il nome delle due conduttrici che affiancheranno Rocco Papaleo nella conduzione del "DopoFestival": in pole position due ...

Sanremo 2019 - Baglioni presenta Bisio e Virginia Raffaele. E spunta (anche) il nome di Zalone : Il terzetto è fatto: Virginia Raffaele e Claudio Bisio formeranno con Claudio Baglioni il trio di conduttori del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio. Ma ogni sera il...

Teodosio Losito - lo sceneggiatore Mediaset trovato morto in casa : è giallo. Partecipò anche a Sanremo : morto lo sceneggiatore Teodosio Losito , noto per fiction di successo, tutte trasmesse sulle reti Mediaset, come L'onore e il rispetto, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la ...

Sanremo 2019 - Baglioni sceglie Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Torna anche Fiorello? : Mercoledì 9 gennaio avrà finalmente luogo la conferenza stampa del 69° Festival della Canzone italiana, in cui verranno annunciati ufficialmente i conduttori di Sanremo del 2019 . Un segreto di ...

Anticipazioni Sanremo : sul palco anche Bisio e la Raffaele : Nel prossimo mese di febbraio avrà inizio la 69esima edizione del Festival di Sanremo, ma è già tanta l'attesa nei confronti di questa nuova edizione che si appresta ad essere ricca di sorprese e novità. Qualche ore fa, infatti, sono stati finalmente svelati i nomi dei conduttori che quest'anno affiancheranno Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston. I nuovi conduttori Nel dettaglio, vi segnaliamo che è stato finalmente svelato il 'mistero' che ...

Sanremo - l accordo è fatto Claudio Bisio e Virginia Raffaele affiancheranno Baglioni : Dopo le indiscrezioni, la conferma: saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele ad affiancare Claudio Baglioni nella conduzione di Sanremo 2019. L'accordo con i due attori è andato a buon fine ed ...

Sanremo - l accordo è fatto Claudio Bisio e Virginia Raffaele affiancheranno Claudio Baglioni : Dopo le indiscrezioni, la conferma: saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele ad affiancare Claudio Baglioni nella conduzione di Sanremo 2019. L'accordo con i due attori è andato a buon fine ed ...