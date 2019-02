Salvini ora rischia 15 anni di carcere

Elezioni regionali Sardegna - Salvini rompe di nuovo il silenzio elettorale. Letta : “Indegno” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rompe di nuovo il silenzio elettorale: dopo le regionali in Abruzzo, il leader della Lega invita a votare il suo partito anche in occasione delle regionali in Sardegna, con post sui social network e dichiarazioni durante un appuntamento elettorale. Protesta l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta: "Sono l’unico a trovare indegno tutto ciò?".Continua a leggere

Salvini rompe il silenzio elettorale : Vinciamo in Sardegna, ne sono strasicuro . A livello Nazionale non cambia niente andiamo avanti per 5 anni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Recco, nel ...

Matteo Salvini lavora ad una sua maggioranza alternativa : L’agenzia Fitch scommette sulla crisi di governo e sulle elezioni anticipate. Luigi Di Maio parla di “fantascienza”, Matteo esclude il

Maggioranza degli elettori 5 Stelle per il no al processo a Salvini. Come il 26% di chi vota il Pd : Infatti, a differenza di altre vicende dell'attualità politica, la stragrande Maggioranza degli italiani ha seguito l'iniziativa, il 45% con attenzione e il 38% ne ha almeno sentito parlare. Un ...

Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna - parla dei pastori e polemizza su Salvini : Luigi Di Maio chiude ufficialmente la campagna elettorale per le regionali della Sardegna. “Anche io sto con i pastori, ma non si può risolvere tutto in 24 ore” “Stiamo parlando di 60 candidati contro 1600: queste persone qui hanno deciso di metterci la faccia, senza voltagabbana e senza impresentabili. Lunedì entreremo per la prima volta … L'articolo Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna, parla dei pastori e ...

Renzi fa lo show e ridicolizza Salvini : “Lanciava le uova ai carabinieri e ora si mette la divisa… tra dieci anni” : Matteo Renzi alla presentazione del suo libro ridicolizza Salvini: “tirava le uova ai carabinieri e ora si mette la loro divisa” Durante la presentazione del suo libro al Lingotto di Torino, il senatore Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini: “Definirlo in modo civile non è facile. Cambia idea continuamente. Quindici anni fa tirava le uova contro le divise dei carabinieri, ora si è affezionato … L'articolo Renzi fa lo show e ...

Gli anarchici ora alzano il tiro : "Salvini muori male" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ancora oggetto di minacce sui muri delle città italiane. E sempre con la firma degli anarchici. Ieri, su un muro di mattoni a Parma è apparsa l'inquietante scritta "Spara a Salvini e mira bene".Il leader della Lega ha commentato con: "Sono indignato per questa istigazione alla violenza, ovviamente non mi fanno paura e mi aspetto condanna da tutto il mondo della politica, della cultura e dell"informazione. ...

Tav : ancora scintille nonostante rinvio. Salvini : va fatta. Toninelli : non è fra priorità : Appena 24 ore dopo la decisione votata dalla maggioranza di ridiscutere il Tav, tornano le scintille tra Lega e Cinquestelle. Salvini: 'non c'è alcun blocco ma solo una revisione del progetto', spiega;...

Renzi contro Salvini : “Tirava le uova ai carabinieri - ora mette le divise. Ve lo dico - tra 10 anni sarà volontario di una ong” : Durante la presentazione del suo libro al Lingotto di Torino, il senatore Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini: “Definirlo in modo civile non è facile. Cambia idea continuamente. Quindici anni fa tirava le uova contro le divise dei carabinieri, ora si è affezionato alle divise“. Poi ha ricordato: “Quindici anni fa diceva ‘Senti che puzza, scappano anche i cani… sono arrivati i napoletani’ e oggi si fa fare ...

La gaffe pastorale di Salvini e la lite su Emiliano : Scontri sulle regole in vista del voto in Sardegna. La gaffe pastorale di Salvini e il promettente Zedda lo infilza. Pezzi di economia che sono stati bloccati. Un'esortazione destinata a cadere nel silenzio, o verso una nuova fuga dell'Immune. Fin qui sembrava ci fosse possibile convergenz