caffeinamagazine

: L’Eredità, la campionessa e la sua gaffe sulla “città più a sud” - italianaradio1 : L’Eredità, la campionessa e la sua gaffe sulla “città più a sud” - Noovyis : Un nuovo post (L’Eredità, la campionessa e la sua gaffe sulla “città più a sud”) è stato pubblicato su Playhitmusic… - BlitzQuotidiano : L’Eredità, la domanda: “E’ più a sud di Tunisi…”. La campionessa: “Siracusa” -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)choc a. Non è certo la prima volta che il pubblico del quiz show di Raiuno assiste a una brutta figura di un concorrente. Nella storia del programma, infatti, si sono susseguitedavvero clamorose. Alcuni esempi. Qualche tempo fa, alla concorrente Cristina, Insinna aveva chiesto “in che anno gli ebrei italiani riacquistano i diritti negati dalle leggi razziali”. La risposta? 1989, cioè 50 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. E ancora: è il primo capoluogo di provincia del Piemonte. La risposta? “Aosta”. Scusate ma Aosta non è in Valle d’Aosta? Ecco.Ma la lista delleè lunga: quanti sono mille metri? Il concorrente, dopo averci riflettuto un po’, ha risposto sicuro “centimetro”. Ma come? Era “chilometro”! Insinna scioccato. Così come il pubblico… Una di quelle più clamoroseè stata quella di Samir che ha toppato alla grande sul tema cucina. ...