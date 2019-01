Vaccini | polemiche per conferenza no-vax alla Camera | M5s prende le distanze La ministra

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Fa discutere l’iniziativa della deputata del M5s Sara Cunial, che ha organizzatodei deputati unatenuta da Corvelva, il Cooordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni, per pubblicizzare i risultati di alcune analisi condotte in laboratori privati sui, rinviando al ministero della Salute il giusto approfondimento. “Prendiamo leda questa iniziativa”, ha dichiarato Francesco D’Uva, capogruppo del Movimento, che si è fatto portavoce di un’idea condivisa da tutto il gruppo. “Cunial ha prenotato la sala in completa autonomia e a titolo personale – ha precisato ancora D’Uva – senza informare il Movimento 5 Stelle, che sulle politiche vaccinali ha già avuto modo di chiarire la sua posizione. Abbiamo infatti detto più volte che il Movimento 5 Stelle è favorevole alle vaccinazioni e ...