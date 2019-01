Roma | uomo nudo in Fontana di Trevi intento a battezzarsi | preso

Uomini e Donne - Angela contro Romano : "Dovrebbe lasciare il programma". E l'uomo si alza perché si sente male... : Angela sempre più scatenata e criticata a "Uomini e Donne". Dopo aver liquidato il suo ultimo corteggiatore, Antonio, perché non rientrava, anagraficamente, nei suoi gusti e perché separato e non divorziato, si è scontrata nuovamente con Gianni e Tina, sempre meno convinti della buona fede della donna. E del resto Angela non l'ha mai negato: vuole conoscere e frequentare un uomo che la faccia stare bene e possa togliersi sfizi che prima ...

Roma : garage adibito a magazzino per droga - uomo in manette : Roma – Un altro colpo assestato allo spaccio a Roma dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, diretto da Paola Di Corpo, nel quartiere Alessandrino. Nel mirino degli agenti questa volta un box in via delle Susine. Da mesi gli agenti stavano monitorando gli spostamenti di un 39enne Romano, tutti convergenti sempre nella via sopra citata. Ad indicare agli agenti il civico esatto del garage – utilizzato come ...

Seppi - il gesto Romantico per la moglie durante la partita degli Australian Open. Telecronisti stupiti : “Che gentiluomo” : Al terzo turno del primo slam della stagione, l’Australian Open, il tennista italiano Andreas Seppi ha perso contro la rivelazione Frances Tiafoe dopo una battaglia durata 5 set. Ma rimarrà comunque nella storia di questa edizione del torneo per un gesto compiuto durante il terzo set, quando ha richiamato a sé un raccattapalle per invitarlo a correre in aiuto della moglie Michela Bernardi, preoccupato per le sue condizioni. I Telecronisti ...

Roma : scippa borsello ad artista mentre dipinge - uomo in arresto : Roma – Ha puntato il borsello di un artista che stava dipingendo la facciata della chiesa di Santa Bibiana e, cogliendo un suo momento di distrazione, lo ha portato via tentando di scappare nelle vie limitrofe, ma e’ stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni. In manette, arrestato con l’accusa di furto aggravato, e’ finito un 28enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti. Ieri ...

Brexit - Renzi : “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma” : “Ieri netta sconfitta di Theresa May al Parlamento inglese. La Brexit è sempre più complicata, il giocattolo si è rotto in mille pezzi e nessuno riesce più a metterli insieme. Che cosa accadrà oggi? Chi lo sa? Un nuovo referendum, l’allungamento della data… vedremo. Quello che è certo è che tu puoi promettere di tutto per vincere un referendum o una campagna elettorale come fanno i populisti ma le bugie dei populisti hanno le gambe ...

Roma : droga giù da finestra per sviare controlli - uomo in manette : Roma – Nel corso dei servizi antidroga effettuati nella zona di Torpignattara, gli agenti del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Amoruso, hanno tratto in arresto un italiano di 29 anni, con pregiudizi di polizia per droga, che dovra’ rispondere di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In via Pietro Rovetti, infatti, all’interno del complesso di palazzine popolari l’uomo, resosi conto della presenza dei ...

Roma : uomo a terra coperto di sangue - arrestato aggressore : Roma – Un uomo di 32 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti del I gruppo Centro “Ex Trevi” della Polizia Locale con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di lesioni personali procurate ai danni di un cittadino di nazionalità tedesca, a seguito di un’aggressione avvenuta in via della Pigna poco dopo le 19:00. Ad attirare la pattuglia, in servizio di controllo nella zona, un gruppetto di persone ...

Il conto è troppo salato. Torna al ristorante con il fucile : uomo arrestato a Roma : Il conto era troppo salato e così il giorno dopo si è presentato al ristorante armato di fucile ma è stato arrestato dai carabinieri. Poche ore dopo la moglie dell'uomo contrariata per l'arresto in un altro ristorante ha minacciato di suicidarsi con una pistola. È accaduto a Roma.All'arrivo delle pattuglie dei carabinieri della compagnia Roma Eur e del Nucleo Radiomobile di Roma, l'uomo - un Romano di 52 anni con ...

Roma : farmacia con stupefacenti al posto di medicinali - uomo denunciato : Roma – Una vera e propria farmacia ‘stupefacente’ con 150 pasticche di Rivotril, 20 di Suboxone e 36 di Contramal. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro nelle tasche di un cittadino egiziano di 19 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, controllato la scorsa notte nel giardino Einaudi di largo di Villa Peretti, tra piazza della Repubblica e piazza dei ...

Roma - morto l’uomo ferito in un agguato alla Magliana : E' morto l'uomo ferito in un agguato alla Magliana a Roma. Il 34enne, era stato colpito alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina davanti all'asilo nido 'Mais e Girasole' alla Magliana, portato in ospedale in condizioni gravissime, è stato operato, ma non ce l'ha fatta. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna, ma non in modo grave.

