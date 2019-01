Roger Waters aiuta una madre a rivedere i suoi figli rapiti per combattere con l' Isis

Roger Waters vuole suonare The Wall lungo la frontiera Messico-Usa : L'album leggendario dei Pink Floyd The Wall potrebbe essere suonato direttamente sulla frontiera messicana dove il presidente Donald Trump vorrebbe innalzare un muro per dividere il suo paese dal sud ...

The Wall : Roger Waters vorrebbe suonare l'album sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti : Roger Waters continua a dire la sua e continua a usare la musica per veicolare i suoi messaggi politici senza avere paura delle conseguenze. L'agenzia di stampa francese France-Press ha recentemente scritto che Waters vorrebbe eseguire dal vivo l'intero album The Wall lungo la frontiera che separa il Messico dagli Stati Uniti. La provocazione Tra i più celebri dischi dei Pink Floyd, pubblicato nel 1979, The Wall rappresenta un potente strumento ...

La tribute band dei Pink Floyd programma tre date in Israele : Roger Waters chiede di cancellarle : Roger Waters è un forte sostenitore della campagna BDS, nata per contrastare e boicottare Israele, e la UK Pink Floyd Experience, la tribute band dei Pink Floyd, avrebbe dovuto proprio tenere tre a Tel Aviv, Haifa e Be'er Sheba. Una volta appresa la notizia Roger Waters ha espresso il suo disappunto attraverso la sua pagina Facebook. Le tre serate erano fissate per il 4, il 5 e il 6 di gennaio. Sulla pagina Facebook di Roger Waters venerdì 7 ...

Roger Waters scrive ad una cover band : 'Vi prego di non suonare la mia musica in Israele' : Sono note le posizioni di Roger Waters sulla questione palestinese: l'ex Pink Floyd ha da sempre sposato la questione palestinese, non rinunciando, sia pubblicamente che durante i suoi concerti, ad attaccare la politica condotta negli ultimi anni da parte dello stato di Israele, invitando apertamente al boicottaggio: recentemente il musicista britannico ha attaccato una cover band dei Pink Floyd, la Uk Pink Floyd Experience, che ha deciso, in un ...