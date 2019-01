Ricerca | Uninpd scopre la ricetta segreta del calcio 3

Ricerca : Uninpd scopre la ricetta segreta del calcio (2) : (AdnKronos) - In questo studio le squadre di calcio vengono analizzate con un nuovo modello, cambiando prospettiva: ogni squadra viene vista, in simbiosi con il campo di gioco, come un vero e proprio cervello (il Team Brain), e le partite di calcio vengono trasformate in "battaglie delle menti", due