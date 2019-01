Maltempo | neve | tutte le scuole chiuse il 24 gennaio - Sky TG24

Maltempo - le scuole chiuse giovedì 24 gennaio per l’allerta neve : Maltempo, le scuole chiuse giovedì 24 gennaio per l’allerta neve L’ondata di gelo e le forti nevicate hanno costretto molti Comuni a decidere di tenere chiusi i propri istituti scolastici nella giornata di domani. Tra le zone interessate dai provvedimenti la Sardegna, l’Alessandrino e la Liguria Parole chiave: ...

Maltempo : a Livigno -22°C e neve oltre i 2 metri : La Valtellina e la Valchiavenna sono strette nella morsa del gelo con temperature abbondantemente sotto lo zero anche nelle località di fondovalle. Il record del freddo oggi lo si è registrato a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) con il termometro che ha segnato i -24°C, con uno sbalzo termico di 18 gradi. Secondo i rilievi effettuati dal Centro regionale Arpa Lombardia, con sede a Bormio, la seconda località più fredda della Regione è stata ...

Maltempo Firenze : neve e vento in Alto Mugello : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala neve in atto sui passi appenninici e raccomanda di guidare con prudenza. Codice giallo per neve su tutto il territorio metropolitano. Per domani, giovedì 24 gennaio, codice giallo per rischio neve nella Romagna Toscana (Alto Mugello) e codice giallo per vento in tutta la Città Metropolitana. L'articolo Maltempo Firenze: neve e vento in Alto Mugello sembra essere il primo ...

Maltempo - è allerta neve : domani giovedì 24 Gennaio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO LIVE] : E’ allerta neve in molte regioni e sono diversi i Comuni che hanno optato per le scuole chiuse per domani, giovedì 24 Gennaio 2019. Ecco l’elenco aggiornato dei Comuni che decideranno di mantenere le scuole chiuse per domani 24 Gennaio: Nuoro Bitti (Nuoro) Ollolai (Nuoro) Macomer (Nuoro) Ovada (Alessandria) Acqui Terme (Alessandria) [solo scuole superiori] L'articolo Maltempo, è allerta neve: domani giovedì 24 ...

Neve e freddo arrivano sulla Sardegna - tante le scuole chiuse per Maltempo - Sardiniapost.it : La Neve ha già imbiancato la Sardegna centrale e le zone alte della Gallura . Il picco del freddo e delle precipitazioni è previsto per questa notte e domani mattina ampie zone dell'Isola saranno ...

Maltempo - scuole chiuse giovedì 24 gennaio per allerta neve : l’elenco di comuni e regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, giovedì 24 gennaio? Ecco l'elenco aggiornato dei comuni che hanno già deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l'allerta neve e rischio di formazione ghiaccio durante la notte, dal Piemonte alla Sardegna passando per la Liguria.Continua a leggere

Maltempo - neve a Torino : allerta gialla in Basso Piemonte : La neve è arrivata anche nel capoluogo Piemontese, dove i primi fiocchi sono cominciati a cadere poco dopo mezzoggiorno. Dopo una pausa di qualche ora, la nevicata è ripresa nel tardo pomeriggio e dovrebbe esaurirsi nel corso della notte. A Torino sono attesi un paio di centrimestri, qualcuno in più in collina dove è anche più marcato il rischio gelate per effetto delle basse temperature. Dalle prime ore di oggi nevica anche sui rilievi ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo al Centro-Nord” : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Mentre in Liguria e’ stata attivata la fase di emergenza lieve, fino alla prima parte della mattina di domani, in attesa delle evoluzioni meteo previste in graduale miglioramento nel corso della giornata. ...

Maltempo : problemi nel Senese per ghiaccio e neve : problemi alla circolazione nella zona sud del Senese a causa di ghiaccio e neve che si sono formati dopo le ondate di Maltempo di questi ultimi giorni. Nel tardo pomeriggio un pullman di linea, senza passeggeri e senza conseguenze per l’autista, è andato fuori strada causa ghiaccio a Vivo d’Orcia. Sul manto stradale, nonostante i continui passaggi da parte degli addetti comunali con spazzaneve e sale, ci sono ancora almeno 30 ...

FS Maltempo : Continuano ad essere attivi i Piani Neve e Gelo : Confermata l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile anche per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio. In base a questi dati FS Italiane ha attivato la fase di preallerta dei Piani Neve e ...

Maltempo - venti di burrasca e neve al Centro-Sud : Una nuova ondata di Maltempo è stata annunciata per domani dal Dipartimento della Protezione Civile, venti di burrasca e neve al Centro Sud.

Maltempo - neve sul Nord Italia : Genova imbiancata. FOTO : Maltempo, neve sul Nord Italia: Genova imbiancata. FOTO Difficoltà all'aeroporto Cristoforo Colombo dove alcuni voli sono stati dirottati e cancellati ma c'è chi, sfidando il freddo, ne ha approfittato per immortalare la città imbiancata. Fiocchi anche al Centro Italia, a Castelli Romani Parole chiave: ...

Maltempo - in arrivo venti di burrasca e neve al Centro-Sud : Roma, 23 gen., askanews, - In arrivo venti di burrasca e neve al Centro-Sud, la Protezione civile ha segnalato allerta gialla in cinque regioni. 'L'arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico - ha ...

Maltempo - neve in Sardegna : scuole chiuse domani 24 Gennaio a Nuoro : E’ tornata la neve sulla Sardegna centrale, imbiancando diversi centri del Nuorese. Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha pubblicato nel sito del Comune l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini per la giornata di domani, per evitare i trasferimenti degli studenti pendolari. Sulla Strada statale 131, all’altezza di Campeda (Nuoro), si puo’ transitare solo con le catene o pneumatici antineve, ma per ...