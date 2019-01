Ha ferite al volto | cadavere di donna vicino a una chiesa

Trovata morta - con gravi ferite al volto : 16.51 Il corpo senza vita di una donna, con ferite evidenti sul volto , è stato trovato nei pressi della chiesa di San Rocco, a Barge, nel Cuneese. Il cadavere era riverso in una pozza di sangue, con i vestiti lacerati. La donna è stata riconosciuta da alcuni parenti, ma il nome non è stato ancora reso noto. L'ipotesi più accreditata, secondo i carabinieri di Saluzzo, è quella dell' omicidio.

