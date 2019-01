Elezioni Europee | Matteo Renzi si chiama fuori | Non mi candido e non farò una mia

Luigi Di Maio - il timore sul reddito di cittadinanza : bisogna attuarlo in tempo per le Elezioni europee : Luigi Di Maio si prepara a rilanciare il reddito di cittadinanza in vista delle elezioni europee. Questa mattina 22 gennaio andrà infatti in scena l'evento grillino con il premier Giuseppe Conte, Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista. Beppe Grillo non ci sarà ma parlerà via Skype. Ci saranno po

Romano Prodi : "Le Elezioni Europee di primavera come quelle del '48 in Italia" : "Davanti a Stati Uniti e Cina, non avremo un futuro se non staremo assieme". L'invito a esporre la bandiera europea il 21 marzo "è chiamare a raccolta tutti coloro che condividono l'idea di rilanciare un destino comune, chiudendo col passato e preparando il futuro. Una chiamata al centro-sinistra, ma anche nel centro-destra ci sono europeisti". Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, in un'intervista alla Stampa in cui ...

Di Battista a Che tempo che fa 'Non mi candido alle europee. Dopo le Elezioni riparto per l India' : 'Non mi candiderò alle europee'. Alessandro Di Battista lo ha già detto in più occasioni, ma lo ribadisce anche nel salotto di Fabio Fazio. L'ex deputato M5s, ospite di Che tempo che fa su Rai 1, fa ...

Di Battista : “Elezioni europee? Non mi candido - si può incidere da fuori” : "Non ho intenzione di candidarmi alle Europee, vedo che si può incidere anche da fuori, ho un rapporto stretto con Luigi" che è un premier di 32 anni e "c'è anche molta invidia nei suoi confronti". Lo ha detto Alessandro Di Battista intervistato a "Che tempo che fa" su Rai 1.

Sondaggi politici Elezioni Europee : Lega vola al 32 - 3% - M5s ancora in calo : I primi Sondaggi elettorali in vista delle europee del 2019 testimoniano l'avanzata della Lega di Matteo Salvini, ormai al 32,3% e saldamente primo partito: il Movimento 5 Stelle, infatti, precipita al 24,25 dei consensi, lontanissimo dalla percentuale raccolta alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.Continua a leggere

Pensioni ultima ora : Di Maio “Quota 41 per tutti” grazie a Elezioni europee : Pensioni ultima ora: Di Maio “Quota 41 per tutti” grazie a elezioni europee Quota 100 con le europee? Pensioni ultima ora: l’esecutivo sta per rendere esecutive le misure in materia previdenziale e sul reddito di cittadinanza, sinora note in bozza. Nel frattempo le forze politiche iniziano a scaldare i motori in vista delle elezioni europee in programma nella prossima primavera. In particolare tra i più attivi su questo fronte sono ...

Salvini e Luigi Di Maio : “Dopo le Elezioni Europee cambierà tutto” : Da una parte ci sono Bankitalia, che ha annunciato per il 2019 una crescita dell’0,6% rispetto a quella dell’1% considerata in manovra dal governo, e l’Ecofin, che potrebbe presto chiedere una correzione dei conti (cioè una manovra bis) perchè se cala il Pil ovviamente peggiora il rapporto col deficit e dunque il 2,04% messo nella manovra sarebbe un miraggio. Dall’altra il governo, che da una parte bolla come ...

La minaccia delle recessione sulle Elezioni europee : L'allarme di Bankitalia sulle stime di crescita riviste con un netto ribasso per il 2019: dall'1% si scende allo 0,6. La recessione tecnica a fine 2018 appare così quasi certa -

Elezioni Europee - Calenda lancia la lista unitaria : Pd si ricompatta : La sfida sara' vinta solo se riusciremo a coinvolgere i cittadini, le associazioni, le liste civiche, il mondo del lavoro, della produzione, delle professioni, del volontariato, della cultura e della ...

Elezioni Europee - Calenda lancia il manifesto per una lista unica : ... la teologa dell'Università Gregoriana Stella Morra e la collega Marinella Perroni, l'insegnante e pedagogista Mila Spicola, l'ex ministro Claudio De Vincenti, professore di economia alla Sapienza.

Elezioni Europee - Il Pd torna unito intorno al manifesto di Calenda sulla lista unica : Su https://t.co/dNcHpXdINu trovate il manifesto per la costituzione del fronte lanciato insieme a 100 esponenti della politica locale e della società civile. Ora si tratta di aderire e far aderire. ...

L’appello di Carlo Calenda per una lista unitaria europeista alle Elezioni Europee di maggio : Carlo Calenda, ex manager e ministro nei governi Renzi e Gentiloni, ha pubblicato sul sito siamoeuropei.it un appello per creare una lista unica con tutti i partiti e i movimenti europeisti in vista delle elezioni europee di maggio. «È necessario costruire alle