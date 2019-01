Grillismo | primi pentiti

ilgiornale

(Di martedì 22 gennaio 2019) Sarà anche un piccolo segnale, anzi piccolissimo, ma il risultato delle elezioni suppletive per il seggio della Camera per sostituire il grillino Andrea Mura, che voleva fare il deputato andando per mare, è preoccupante. Per tutti. Nessuno escluso. Anche l'alleanza incentrata sul Pd, che ha vinto e ha eletto Andrea Frailis, ha preso meno voti del 4 marzo in termini assoluti. Tutta colpa di un'affluenza alle urne che con il 15,54% (la volta scorsa era stata del 67%) segnala un'astensione da Guinness dei primati. Negativi. Significa che a Cagliari solo una persona e mezza su dieci crede nella democrazia rappresentativa, nelle istituzioni della Repubblica, nei partiti vecchi e nuovi.Il campanello d'allarme è, soprattutto, per questi ultimi. Non per nulla per esorcizzarlo Di Maio e Di Battista hanno lanciato l'ennesima campagna contro la Francia, scoprendo addirittura 70 anni dopo (ma si ...