Fondazione Barilla e MIUR insieme per un concorso e un corso su sostenibilità alimentare

Fondazione Barilla : annunciati i vincitori di BCFN YES! : L’assegno di ricerca delBCFN YES! 2018 Research Grant Competition è stato consegnato oggi a Henry Anton Peller(USA) eCathy Smith (Gran Bretagna); Martina Occelli(Italia) e al team composto da Geraldin Lengai, Margaret Gumisiriza Ssentambi e Becky Aloo(Kenya e Uganda). Organizzato dallaFondazione Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), il concorso è rivolto ai giovani dottorandi e ai ricercatori post doc di tutto il mondo che si sono ...