Spoiler La compagnia del cigno quarta puntata | Domenico non è disposto a perdonare Matteo

Blastingnews

: Mentre faccio un puzzle mi tenete compagnia? Spoiler: non lo farete - holdmeknj : Mentre faccio un puzzle mi tenete compagnia? Spoiler: non lo farete - yellowredheart_ : Domani vedrò Roma - Torino in compagnia di papà (tifoso del Torino), finiremo per insultarci a vicenda? Spoiler: sì - martina_braviii : RT @diaamanti: VOGLIO AMMAZZARMI PERCHÈ HO VOLUTO VEDERE I DIETRO LE QUINTE DELLA COMPAGNIA DEL CIGNO? RAGA MA 748373 SPOILER Rt to save a… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Ladel, fortunata fiction in onda su Rai 1 il lunedì, incentra la sua storia sulla musica. Girata a Milano nel Conservatorio Giuseppe Verdi, la serie Tv vede tra i protagonisti gli attori Anna Valle e Alessio Boni. Proprio in questo edificio ricco di storia e arte si intrecciano le vicende di sette studenti, promesse esordienti del magico e affascinante mondo della musica. Sarà proprio la musica a stravolgere le loro vite nella, consolidando nuovi amori e rapporti di amicizia, tra le note musicali.de 'Ladel':supererà la morte della madre? Nelle anticipazioni dellade "Ladel", in onda lunedì 21 gennaio, non mancano di certo le sorprese. Puntando i riflettori sul personaggio dinell'episodio sette intitolato "Insieme", si scoprirà che il ragazzo non riesce ad accettare la morte ...