Omicidio Crotti | una falsa festa a sorpresa | una rosa e un biglietto con scritto ti

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Una trappola, unarossa e uncon"ti amo": così è iniziato il piano criminale ordito da Chiara Alessandri per compiere l'di Stefania, ammazzata a martellate e data alle fiamme fra le sterpaglie di Erbusco, nel Bresciano. Chiara, 43enne originaria di Rho, sposata e separata, madre di tre figli, aveva attirato nella sua villetta di Gorlago (Bergamo) la sua "rivale in amore", ovvero la consorte dell'uomo con cui aveva intrattenuto una relazione.Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli ultimi minuti di vita di Stefaniasono trascorsi tra la convinzione di andare a unaorganizzata dal marito, Stefano Del Bello. Ma non c'era nulla di vero, laera una bugia, parte del piano dell'Alessandri che con Del Bello aveva avuto una breve relazione estiva, durante un periodo di crisi tra i coniugi. L'assassina ...