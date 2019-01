Milano | sciopero Atm | chiusa la M5

Sciopero ATM Milano - oggi 21 gennaio/ Stop mezzi pubblici 4 ore : protesta è contro le proposte dell'Ue : Sciopero Atm a Milano oggi 21 gennaio 2019: i mezzi pubblici si fermano per 4 ore. A rischio tram, bus e metro: protesta è contro le proposte dell'Ue.

SCIOPERO ATM Milano - OGGI 21 GENNAIO/ Stop mezzi 4 ore : metro M1 regolare - M2-M3 a tratti - sospesa la M5 : SCIOPERO mezzi Atm MILANO OGGI 21 GENNAIO 2019: trasporti pubblici fermi 4 ore. A rischio tram, bus, metro M2-M3 con disservizi, M5 sospesa. Ultime notizie

Sciopero dei trasporti - disagi a Milano : E' iniziato alle ore 8.45 lo Sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. A Milano , rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull'intera tratta. Sulla linea ...

Trasporti : Milano - al via sciopero - disagi per chi viaggia in metro : Milano, 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. A Milano, rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull’intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre

Sciopero del trasporto pubblico - 4 ore di stop a Milano e in altre città – Gli orari : Sciopero generale nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza”. Modifiche che, secondo le sigle, “liberalizzano il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea“. A proclamare la ...

Sciopero Milano 21 gennaio 2019/ Oggi i mezzi pubblici si fermano per 4 ore : a rischio tram - bus e metro : Sciopero a Milano Oggi 21 gennaio 2019: i mezzi pubblici si fermano per 4 ore. A rischio tram, bus e metro. Le ultime notizie e le informazioni

Sciopero trasporti a Milano : mezzi pubblici Atm fermi per 4 ore il 21 gennaio : La seconda parte del mese corrente sarà interessata da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Alcune delle grandi città dovranno fare i conti con le agitazioni sindacali. Dopo la protesta del personale di ATAC a Roma, si attenderà quella dei lavoratori di ATM a Milano. La data da appuntarsi in agenda sarà quella di lunedì 21 gennaio 2019. In programma per tale giornata avremo uno stop di 4 ore da parte del personale viaggiante e di ...

Trasporti : a Milano sciopero di 4 ore lunedì 21 gennaio : Milano, 16 gen. (AdnKronos) - lunedì di protesta, il prossimo 21 gennaio, per i lavoratori del trasporto pubblico. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero di 4 ore contro "le proposte europee di nuove norme sui tempi di guid

Manovra - salta la norma su Ncc : a Roma taxi fermi a Termini e Fiumicino Lo sciopero a Milano|Video : I conducenti delle auto bianche hanno paralizzato il servizio alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino, creando problemi alla mobilità cittadina, proprio durante l’ultimo shopping natalizio e con gli arrivi di turisti per Natale

Milano : prefetto differisce sciopero vigili - era previsto il 7 dicembre : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Nel giorno della Prima della Scala, la polizia locale non incrocierà le braccia. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto il differimento a un'altra data da definirsi dello sciopero, che era stato proclamato dai sindacati dei vigili per il 7 dicembre da mezzano

Sciopero Trenord 9 e 10 dicembre : stop dei treni a Milano e in Lombardia : Questa prima parte del mese di dicembre sarà interessata da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Tra pochi giorni andrà in scena una protesta di CUB, che coinvolgerà il personale di Trenord. A Milano e in Lombardia saranno a rischio i treni dell’azienda ferroviaria per 23 ore. L’agitazione sindacale si svolgerà dalle ore 3.00 di domenica 9 dicembre alle ore 2.00 di lunedì 10 dicembre. Sarà un weekend di disagi, proprio in ...

Milano - tramezzini a pranzo per lo sciopero della mensa : scuole risarcite con 65mila euro in buoni libri : Dopo l'incontro con il Comune, l'azienda di ristorazione ha annunciato un risarcimento simbolico per il frugale pasto somministrato ai bambini nei due giorni di assemblea sindacale