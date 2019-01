Maltempo | torna l’emergenza neve | Fs attiva i piani neve e gelo in sei regioni | treni

Maltempo : tornano freddo e gelo - a rischio i raccolti di verdure e ortaggi : Con il ritorno del freddo e del gelo sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi dopo le gravi perdite subite dall’inizio dell’anno che hanno ridotto le disponibilità sui mercati. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo in arrivo. Nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – le temperature sotto lo zero danneggiano le coltivazioni invernali come carciofi, finocchi, sedano, prezzemolo, cavoli, verze, cicorie ...

Meteo - Maltempo in arrivo sull’Italia : tornano piogge - temporali e neve : Secondo gli esperti sta per arrivare una perturbazione pronta a “ferire” l’Italia. Il maltempo sarà evidente soprattutto nei prossimi due giorni. Rischio piogge e temporali da Nord a Sud e torna anche la neve a bassa quota. Il peggioramento delle condizioni Meteo sarà evidente soprattutto al Nord-Est.Continua a leggere

Maltempo - torna la neve a Foggia : imbiancati i Monti Dauni : La neve è tornata in provincia di Foggia, accompagnata da forti raffiche di vento: i fiocchi sono caduti in abbondanza sul versante centro meridionale dei Monti Dauni, soprattutto nei Comuni superiori a 700 metri di altezza. A Faeto l’accumulo registrato è di almeno 20 cm: le scuole oggi sono chiuse, così come in altri Comuni del Subappennino. Non si registrano disagi alla circolazione stradale. La neve è comparsa anche sul versante ...

Maltempo Molise : torna la neve a quote collinari - 10 cm dai 500 metri : In Molise la neve ha fatto la sua comparsa a quote collinari: nelle scorse ore circa 10 cm di manto bianco si sono accumulati dai 500 metri. Nuovamente imbiancata Campobasso. Qualche disagio sulla sulla SS650, che collega Isernia alla costa adriatica, dove decine di mezzi pesanti sono fermi, nei tratti di Sessano del Molise e di Bagnoli del Trigno, in attesa dello scioglimento della neve. Sulla costa si segnala vento forte. L'articolo Maltempo ...

Meteo weekend : torna il sole - ma non per tutti. A Centro-Sud ancora Maltempo : Nella giornata di oggi, 10 gennaio, temperature ancora in calo: apice del freddo. Neve a bassa quota sul medio-basso Adriatico. Sabato leggero miglioramento, ma nella notte torneranno le piogge e il vento forte.Continua a leggere

Torna il Maltempo sulla Penisola - Pioggia e neve fino a bassa quota : Roma - Una nuova irruzione di origine artica, la seconda dall'inizio dell'anno, sta per coinvolgere il Mediterraneo centrale e l'Italia, richiamata da un minimo di pressione in approfondimento sulle nostre regioni meridionali. Prima del suo arrivo si sta innescando un temporaneo richiamo di correnti umide occidentali responsabili di un peggioramento al Centro-Sud con la neve che per ora si limita a cadere a quote di medio-bassa ...

Maltempo : torna neve al Centro e al Sud : 12.12 Abbondanti nevicate nel Centro e Sud Italia, con scuole chiuse in diverse città e province. In Campania Vesuvio imbiancato e particolarmente colpiti, anche a bassa quota, la provincia salernitana e il Vallo di Diano. In Basilicata nevica nel Potentino, in Calabria neve sopra i 7-900 metri e scuole chiuse a Cosenza e Rende Abbondanti le nevicate anche nelle aree colpite dal sisma del 2016. In Abruzzo la neve è attesa nelle prossime 24-36 ...

Torna il Maltempo sulla Penisola - Pioggia e neve fino a bassa quota : Roma - Una nuova irruzione di origine artica, la seconda dall'inizio dell'anno, sta per coinvolgere il Mediterraneo centrale e l'Italia, richiamata da un minimo di pressione in approfondimento sulle nostre regioni meridionali. Prima del suo arrivo si sta innescando un temporaneo richiamo di correnti umide occidentali responsabili di un peggioramento al Centro-Sud con la neve che per ora si limita a cadere a quote di medio-bassa ...

Maltempo - torna la neve nel Nuorese : disagi sulla 131 : Nevica nel Nuorese nei centri sopra i 500 metri. Sulle Statali 389 e 131, all’altezza dei valici a Corr’e Boi e Campeda, stanno intervenendo i mezzi spazzaneve dell’Anas. disagi anche sulla Provinciale 7 Desulo-Fonni, dove sono in azione altri due mezzi spazzaneve della Provincia. Nelle strade interessate dalle nevicate sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale. L'articolo Maltempo, torna la neve nel Nuorese: disagi ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : tornano freddo e neve - Giovedì 10 Gennaio bufere fino a bassa quota [MAPPE e DETTAGLI] : 1/19 ...

Maltempo su parte d'Italia - tornano le PIOGGE e la NEVE in montagna. Ecco le previsioni per oggi : Roma - Con l'approfondimento di un minimo di pressione in corrispondenza del Sud peninsulare il tempo è andato peggiorando sulle regioni centro-meridionali, per l'azione di una perturbazione che sta portando PIOGGE che fino ad ora hanno impegnato soprattutto il versante tirrenico. Maggiormente interessata dai fenomeni è la Calabria: dalla mezzanotte si raggiungono accumuli pluviometrici di oltre 50mm sul Cosentino. PIOGGE in ...

Maltempo - italia spezzata in due : torna la neve al centro-sud - siccità al nord : italia spaccata in due dal meteo: al nord non piove e si aggrava la siccità, mentre al sud tornano il freddo e la neve.La settimana in corso sarà di stampo invernale, in particolare a causa di una nuova irruzione di aria artica che si riverserà gradualmente sull'italia e sul Mediterraneo centrale a partire da mercoledì. Ma il tempo al centro-sud inizierà a peggiorare già dalla serata di martedì 8 gennaio in conseguenza di una perturbazione nord ...

Maltempo : torna a nevicare nel Sannio [FOTO] : 1/10 ...

Maltempo - Viabilità Italia : “Le autostrade sono tornate transitabili” : sono stati risolti i problemi segnalati sulle autostrade A2, A16 e A14, e tutte la tratte autostradali delle regioni colpite dai fenomeni nevosi risultano transitabili senza difficoltà. Lo comunica Viabilità Italia, che fa poi il punto in particolare sulla situazione in Sicilia. Sull’isola, la circolazione risulta regolare in autostrada, sebbene sulla A19 e sulla A20 permanga l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con ...