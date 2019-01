LIBIA | BARCONE CON 100 MIGRANTI A BORDO | SOCCORSI NELLA NOTTE Ultime notizie | cargo

Salvati in extremis i cento migranti su un barcone in avaria : la LIBIA ha inviato una nave dopo la richiesta italiana : Drammatici appelli al soccorso. E' dovuto intervenire il governo italiano per fare in modo che le autorità libiche inviassero una nave mercantile

Migranti - barcone con 100 persone soccorso da mercantile : ora verso la LIBIA : Stanno viaggiando verso Misurata i 100 Migranti che erano su barcone in avaria a 50 miglia dalle coste libiche. Poco dopo la mezzanotte è terminato il trasbordo sul mercantile inviato da Tripoli in loro soccorso. Si tratta del argo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone. Le persone – tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti – sono state in balia del mare e del freddo per ore. Ore ...

Soccorsi i 100 migranti su barcone in avaria - andranno in LIBIA : Cento migranti a bordo di un barcone in avaria a 60 miglia a nord di Misurata sono stati Soccorsi nella notte dalla Guardia costiera libica dopo ore di angoscia in balia del mare, e torneranno in Libia. Dopo l'allarme, i rimpalli di responsabilita' per la nuova odissea, i migranti sono stati raggiunti dal cargo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone. La Guardia Costiera libica, che oggi ha effettuato gia' due interventi di ...

LIBIA - barcone in avaria con 100 migranti a bordo - Tripoli invia i soccorsi dopo ore : dopo una giornata di richieste di soccorso e appelli delle Ong, è arrivata la risposta delle autorità libiche, sollecitate dai contatti con Palazzo Chigi . La guardia costiera di Tripoli ha inviato un ...

