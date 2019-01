Kia Proceed - Al volante della 1 6 CRDi e della 1 6 T-GDi

Kia Proceed - anima sportiva e spazi da station wagon : Nell’era in cui nel mondo automotive a dominare è l’ibrido, Kia realizza una vettura che vanta questo appellativo, non tanto per il motore, ma per il concept vero e proprio. Proceed è progettata per l’Europa, disegnata in Germania, prodotta in Slovacchia ed è una variante della terza generazione di Ceed che unisce la spaziosità e comodità della station wagon ad una linea accattivante da coupé. Il profilo a mezzaluna regala al modello ...