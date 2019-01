Juventus-Darmian | ora si chiude poi parte Spinazzola

Juventus : accordo con il Manchester United per Darmian : La Juventus sarebbe vicina a Matteo Darmian . A lungo corteggiato la scorsa estate, il terzino è ormai prossimo all'addio al Manchester United . Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il club bianconero avrebbe trovato l' accordo col giocatore e con gli inglesi con la formula del prestito oneroso, circa 4 milioni, e diritto di riscatto . Con l'arrivo dell'ex Torino, a fare ...

Calciomercato Juventus – Spinazzola in partenza - c’è l’accordo con Darmian : definiti i dettagli con il Manchester United : La Juventus vicina all’acquisto di Matteo Darmia dal Manchester United: il suo arrivo dovrebbe far partire Spinazzola “Spinazzola andrà via se arriverà un sostituto. Leonardo è da Juve ma ha bisogno di giocare con continuità“, con queste parole dette in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha di fatto dato il via libera alla cessione di Leonardo Spinazzola. In attesa di conoscere la formula con la quale lascerà la Juventus, ...