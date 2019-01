Fico : "Accoglienza fondamentale. Baciamano a Salvini? Imbarazzante" : Il presidente della Camera Roberto Fico torna a parlare di accoglienza dei migranti. E sembra distanziarsi dalla posizione, sempre più vicina a quella di Matteo Salvini, del capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio. "Come terza carica dello Stato - ha detto oggi l'esponente pentastellato - vi dico che l'accoglienza è fondamentale. Ogni volta che muore una persona nel Mediterraneo, così come in altre parti del mondo, ci dobbiamo ...

Migranti - Fico : "Accoglienza vuol dire crescita - sicurezza e benessere" : "Accoglienza non è una parola astratta. Significa crescita, sicurezza e benessere. Un territorio che accoglie in modo virtuoso è più solido e coeso. Di questo ho parlato con i ricercatori dell'Euricse che mi hanno presentato le iniziative a cui stanno lavorando come lo studio di progetti di accoglienza sostenibile che ci sono rivelati un valore aggiunto per le comunita'". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che ...

Scontro M5s-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...