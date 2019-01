«Che cada la De Filippi» | gaffe produttrice di Ora o mai più | il post contro

Ora o mai più - scivolata della produttrice : "Che cada la De Filippi con tutti i filippistei" : Ci sono due semplici regole da seguire prima della pubblicazione di un post su un social network. La prima: quello che sto scrivendo evita di danneggiare o infastidire qualcuno? La seconda: ho scritto rispettando le norme della grammatica affinché non ci sia alcun tipo di fraintendimento? Se le risposte sono entrambe affermative, si può procedere con la pubblicazione, altrimenti mai più. Si parafrasa così (a metà) il titolo del programma ...

Cadaveri - terremoti e macerie : i traumi silenziosi dei soccorritori. “AnChe il loro dolore deve essere curato” : “Ricordo quel giorno come fosse ieri, era il 6 aprile 2009. Ci chiamarono via radio perché dovevamo preparare le borse, erano le otto, alle dieci siamo partiti per L’Aquila. Man mano che ci avvicinavamo all’epicentro, l’atmosfera spettrale aumentava: case cadute, macerie. Alle undici di sera ci dissero di andare alla Casa dello studente. Ci siamo messi a scavare, e dopo poco abbiamo trovato una ragazza sotto un pilastro con la testa fracassata. ...

Cadavere in Burkina Faso : non è Luca TacChetto ma un canadese/ Kirk Woodman ucciso da jihadisti? : Cadavere in Burkina Faso: non è Luca Tacchetto. Ultime notizie, è il turista canadese Kirk Woodman, forse vittima di jihadisti.

Cadavere carbonizzato - chi è Francesco Ciaravolo - l’uomo Che non è mai arrivato alle sue nozze : Mentre si attende la conferma definitiva dell'identità del Cadavere carbonizzato di Salemi, gli investigatori indagano su Francesco Ciaravolo, a cui si ritiene appartenere il corpo. Il 48enne, che è scomparso il giorno del suo matrimonio il 29 dicembre scorso, potrebbe essere stato vittima di omicidio. Sotto la lente la sua vita privata.Continua a leggere

MotoGP - Maverick Vinales : “Nel 2018 tanti problemi perchè non abbiamo curato i dettagli. Con Forcada tensioni inutili” : Maverick Vinales è pronto per una nuova avventura in sella alla Yamaha in MotoGP. Il 2018 è stato avaro di soddisfazione e, se si fa eccezione per il successo conquistato a Phillip Island (Australia), le prestazioni dell’iberico in sella alla moto di Iwata non sono state all’altezza delle aspettative. Problematiche legate al mezzo ma anche alla gestione del team, come lo stesso Maverick ha ammesso in un’intervista concessa a ...

MotoGp – Vinales e la rottura con Forcada - Maverick risponde alle critiChe : “ecco come sono andate le cose con Ramon” : Maverick Vinales torna a parlare della rottura con Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione di MotoGp La stagione 2018 è stata complicata per Maverick Vinales: un anno di alti e bassi, a lottare non solo con i rivali ma anche col proprio team, che non è riuscito a fornire ai suoi piloti la moto adatta per poter ambire alla vittoria costantemente. Anno di cambiamenti per lo ...

La memoria del cuore : trama - cast e curiosità del film con Channing Tatum e RaChel McAdams : A partire dalle 21.05 su Rai2, giovedì 3 gennaio va in onda in prima serata la commedia romantica La memoria del cuore, che racconta la storia particolarissima di due amanti… ripetenti, a causa di un incidente che priva lei della memoria. Nel cast anche Jessica Lange e Sam Neill, vecchie glorie di Hollywood sempre in grado di dare un gran contributo attoriale. La memoria del cuore: trailer La memoria del cuore: trama Paige e Leo sono una ...

"Io dico che se passa la riforma delle autonomie - cade l'Italia. E quindi credo che sia meglio Che cada il governo" : Il Corriere della Sera intervista la senatrice "dissidente" dei pentastellati Paola Nugnes la quale afferma comunque di non essere arrivata al punto di non ritorno con il Movimento in quanto "a gennaio è stato detto che le cose cambieranno. Vediamo. Anche se non mi sembra che si stia andando nella giusta direzione". La Nugnes ad esempio non ha mai digerito il decreto sicurezza: "Con quello si è aperto il mar Rosso tra me e la Lega. ...

RaChel McAdams posa in Versace con un tiralatte attaccato al seno : L'allattamento al seno è la cosa più normale del mondo e non posso comprendere perché alcuni disapprovino o si spaventino nel vederlo. Non penso nemmeno sia necessario dare una spiegazione a questa ...

Lega - Rixi : “Berlusconi vuole Che cada il governo? Ci chiese lui di fare un esecutivo alleandoci anche con M5s” : “Berlusconi dice che il governo gialloverde deve cadere? Veramente lui è stato il primo a chiederci di fare un governo per dare stabilità al Paese, anche alleandoci col M5s. Non è che si può entrare in un governo e dopo 6 mesi spegnere la luce o staccare la spina”. Sono le parole del viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (Lega), nel corso di 24 Mattino, su Radio24. Il politico leghista aggiunge: “Alle elezioni europee ...

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli su Sfera Ebbasta : “L’artista è responsabile dei messaggi Che manda. C’è un suo video dove si occulta un cadavere - siamo rimasti colpiti” : Tra le tante affermazioni che sono state fatte sulla tragedia di Corinaldo, ci sono quelle su Sfera Ebbasta. Questa triste tragedia ha (ri)acceso i riflettori sulle canzoni del trapper dai capelli rosa, che il 7 dicembre – giorno del suo compleanno – era atteso nella discoteca Lanterna Azzurra. C’è chi sostiene che le sue canzoni siano estremamente diseducative, soprattutto per i fan più piccoli, perché contengono troppi ...