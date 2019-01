Calciomercato Parma: D’Aversa alla ricerca di un attaccante?

lanotiziasportiva

(Di lunedì 21 gennaio 2019) L’allenatore delRoberto D’Aversa, ha chiestosocietà unper completare il reparto avanzato; i nomi più caldi sono Matri ed El Kaddouri/ Serie A- Dopo la bella vittoria contro l’Udinese, ilritorna al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Spal, che potrebbe regalare una fetta di salvezza già a fine Gennaio. Il tecnico Roberto D’Aversa, nonostante l’arrivo di un calciatore importante come Juraj Kucka, non è ancora soddisfatto e ha richiesto esplicitamentesocietà un nuovoAlessandro Matri,del Sassuolo. (foto: zimbio.com)Inglese e Gervinho, con 6 gol a testa, stanno offrendo ottime prestazioni ma, con la cessione di Ceravolo e con l’infortunio di uno dei due centravanti, si rischia di avere un grosso buco da colmare nel reparto avanzato. Ecco perchè la dirigenza sta ...