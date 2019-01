Bocciata la riforma UE sul copyright | salta l' incontro di oggi

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Dovevano riunirsiConsiglio, Parlamento e Commissione dell'Unione Europea per l'accordo sul testo finale dellasul. Ma ben 11 Paesi Membri (fra cui l'Italia) hanno dichiarato di non essere favorevoli all'ultima versione del testo, facendo riferimento soprattutto agli articoli 11 e 13, considerati non sufficientemente protettivi nei confronti dei diritti degli utenti, e annullando di fatto la seduta.Chi ha bocciato il testo Il Consiglio Europeo non ha raggiunto la maggioranza qualificata per poter proseguire l'iter legislativo di approvazione dellaa causa dell'opposizione di 11 Paesi Membri; Germania, Finlandia, Olanda, Belgio, Italia, Polonia, Slovenia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Croazia hanno revocato la riunione prevista per. L'eurodeputata Julia Reda (Partito dei pirati), da tempo ferma oppositrice della, ha messo in guardia da ...