Antisemitismo | grillino Lannutti choc | I banchieri dietro i Protocolli dei Savi di

: RT @1Natsu01: Il senatore grillino rilancia la bufala che Hitler riprese e utilizzò per alimentare l’antisemitismo, e giustificare lo sterm… - FuffaForte : RT @1Natsu01: Il senatore grillino rilancia la bufala che Hitler riprese e utilizzò per alimentare l’antisemitismo, e giustificare lo sterm… - gpellarin84 : RT @astaniscia86: Metti insieme Rothschild, Soros, Savi di Sion, Ebrei, Trilateral, Bilderberg e viene fuori l'antisemitismo grillino che p… - astaniscia86 : Metti insieme Rothschild, Soros, Savi di Sion, Ebrei, Trilateral, Bilderberg e viene fuori l'antisemitismo grillino… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Elioattacca ebrei e sindacati. Il senatorepubblica e poi cancella un tweet in cui prende di mira "il Gruppo deidi Sion e Mayer Amschel Rothschild", definito come "l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale".Colui che "portò alla creazione" del manifesto: "Ideidi Sion", aggiunge nel tweet che era correlato di link di un sito antisemita e che ha suscitato notevoli polemiche. Il senatore forzista Lucio Malan attacca: "Un senatore 5S può essere espulso se non obbedisce prontamente alle giravolte programmatiche dei capi, ma se sposa le tesi del più truculentonon arriva neppure una smentita. Inquietante!". Per Nicola Zingaretti le parole di"sono il punto più basso di questo mix di odio, negazionismo e razzismo che riaffiora sempre più spesso. Il leader M5S Di Maio ...