Terrorismo | gruppo jihadista attacca una base Onu in Mali | dieci morti

Terrorismo - gruppo jihadista attacca una base Onu in Mali : otto morti : otto caschi blu sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in un attacco sferrato da un gruppo jihadista legato ad Al Qaida in un compound dell Onu a Adjelhoc, nel nord del Mali . Il bilancio dell ...

Terrorismo - il 20enne somalo arrestato a Bari 'è affiliato a gruppo armato'. Caccia a un complice : Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo in carcere a Bari dallo scorso 13 dicembre per Terrorismo internazionale, è ritenuto dalle agenzie per la sicurezza Aisi e Aise come ...