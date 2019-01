Ricchezza e povertà | 26 persone detengono tanto denaro quanto metà dell' umanità

Basta lottare contro la povertà. Combattiamo la Ricchezza : Anno nuovo vita nuova. Un detto del tutto inconsistente se messo in relazione alle contraddizioni del Sahel, terreno di caccia per imprese umanitarie in cerca di bottino. Proprio come le grandi agenzie di riproduzione del sistema che hanno volgarizzato da anni il dogma samaritano della “lotta alla povertà”. Presentata come l’unica e definitiva battaglia che accomuna ricchi e poveri, è da vincere nei prossimi anni venturi. A questo ...