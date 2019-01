La Brexit e gli impatti sul trading online

Brexit - 'è ora di cogliere opportunità su asset Uk' : Con tutte le incertezze della Brexit e la crisi politica che si sono già abbattute sugli asset britannici, potrebbe essere tutto sommato il momento di prendere coraggio e cogliere l'opportunità di un acquisto a prezzi di saldo . È quanto sostiene l'...

Q A sugli sviluppi della Brexit e implicazioni sulla sterlina : ... ci aspettiamo che il cambio sterlina-dollaro venga scambiato a circa 1,15 in quanto il mercato si apprezzerebbe a fronte di un possibile collasso dell'economia britannica. Il tasso di cambio tra ...

Brexit : Piano B - no-deal e tutti gli altri scenari possibili : Ma, allo stesso tempo, il Regno Unito non potrebbe adottare una politica commerciale autonoma con Paesi terzi, stringere nuovi trattati bilaterali, controllare l'accesso delle persone. Come per lo ...

Dazi - gli Usa pronti a toglierli. Brexit rebus - riscossa Btp : Insomma, c'è un grande disordine sotto il cielo dell'economia globale. SEGNO PIÙ PER TUTTE LE BORSE ASIATICHE I mercati asiatici, intanto, preferiscono vedere il bicchiere mezzo pieno. Lo sviluppo ...

Gli altri rumori sinistri della Brexit : L’appuntamento per la prossima resa dei conti sulla Brexit è fissato per il 29 gennaio, quando il Parlamento inglese discuterà e voterà il piano B di Theresa May, che lei presenterà lunedì alla Camera dei Comuni. Che cosa cambierà da qui ad allora? La premier dice di non voler rinunciare alle propri

Brexit - Scozia : vogliamo referendum : 2.29 La crisi sulla Brexit,con la bocciatura dell'accordo negoziato con la Ue per l'uscita del Regno Unito, ha rilanciato le istanze separatiste in Scozia. La prima pagina del National scozzese oggi in edicola titola: "L'Indipendenza è l'unica via di uscita da questo disastro". L'Herald pubblica invece un sondaggio dal quale emerge che il 56,55% degli elettori pensa che in Scozia dovrebbe esserci un referendum sull'indipendenza se il Regno ...

Brexit - cosa succede adesso e perché la cosa riguarda anche gli italiani : Dopo il voto negativo del Parlamento sull'accordo raggiunto fra il premier May e la Ue proviamo a capire come potrebbe avvenire la Brexit e quali potrebbero essere le conseguenze nel medio e nel lungo periodo. E, soprattutto, perché la questione riguarda da vicino anche gli italiani, non solo quelli che vivono e lavorano in UK.Continua a leggere

Brexit - Coldiretti : SOS Prosecco - una bottiglia su 2 esportata in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi, è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffarie e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia una accelerazione degli ordini proprio per paura di dazi e ritardi doganali che ...

Brusco risveglio sulle reali conseguenze della Brexit : Pochissimi leaver erano consapevoli del fatto che, nel negoziato futuro con l’Ue, non avrebbero potuto contare sull’appoggio dei sovranisti di altri paesi. Leggi

Brexit - Londra riaprirà le trattative sfruttando gli europei che vivono oltremanica : Senza dubbio la palla è ora nelle mani della Gran Bretagna: avendo (sonoramente e storicamente) bocciato l’accordo dello scorso novembre firmato dalla premier Theresa May con i negoziatori europei, la Camera del Comuni si è presa la responsabilità di tenere aperta la partita della Brexit. La deadline è fissata al prossimo 29 marzo: poco più di due mesi, sostanzialmente domani mattina. Tutti sanno bene che nulla potrà essere chiaro né concluso ...

Brexit - Agenzia Spaziale Europea : “Pronti a tutti gli scenari” : Riferendosi alla questione della Brexit, il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Johann-Dietrich Wörner ha dichiarato: “Siamo pronti a tutti gli scenari“. Wörner, durante una conferenza stampa a Parigi, ha precisato di non sapere, a questo punto, se il Regno Unito resterà o meno nell’Agenzia Spaziale Europea. L'articolo Brexit, Agenzia Spaziale Europea: “Pronti a tutti gli scenari” sembra essere il ...

Brexit - Tajani : a GB concesso il "meglio" : 9.50 "Non credo che ci sia molto da cambiare Al Regno Unito era stato concesso tutto ciò che chiedeva quando era parte integrante dell'Unione Europea. E' stato concesso tutto ciò che potevamo concedere senza ledere gli interessi dei cittadini europei. Non Credo che si possa aggiungere altro". Lo ha detto a Radio Anch'io il presidente dell'Europarlamento Tajani riferendosi all'eventualità che la premier britannica May torni a Bruxelles per ...

Brexit : Londra non è più la terra promessa degli italiani : EasyLondonitaliani a LondraLondra da vivereFacebook: italiani a LondraLondra ItaliaLa capitale inglese, con il suo appeal esterofilo e internazionale, ha da sempre attratto come una calamita i giovani italiani, alla ricerca di riscatto o nuove esperienze. Non a caso Londra è la città straniera con più immigrati italiani al mondo: sono almeno 250mila i nostri connazionali ufficialmente residenti nella capitale britannica (anche il doppio con ...

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro tre giorni : gli scenari in caso di sconfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...