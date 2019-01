Julen | scavata più della metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto il bambino

huffingtonpost

(Di domenica 20 gennaio 2019) In Spagna, è statapiù di metà delal, il piccolo di 2 anni, precipitato nelle viscereterra ormai una settimana fa.Fonti dei soccorritori, che da giorni lavorano senza sosta nonostante si siano ridotte al lumicino le speranze di ritrovare il bimbo ancora in vita, hanno reso noto che, alle 07:00 di stamane, erano stati scavati 33 dei 60 metri del. Sarà proprio in questoche verrà calata la capsula metallica che permetterà di costruire una galleria orizzontale per avvicinarsi al luogosta il bimbo.Le operazioni hanno trovato ogni genere di difficoltà, non solo causate dal maltempo degli ultimi giorni, ma anche dalla particolare orografia e conformazione geologica del terreno.Nella notte, ha rallentato lo scavo la presenza di una spessa roccia a 18 metri ...