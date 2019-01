Jovanotti raddoppia a Viareggio con il Jova Beach Party | presto i biglietti in prevendita

optimaitalia

(Di domenica 20 gennaio 2019)con il, cambiando così le carte in tavola rispetto a quanto dichiarato in conferenza stampa.Lorenzo Cherubini aveva infatti fatto sapere che non ci sarebbero stati nuovi concerti rispetto a quelli già organizzati, ma persembra che stia per arrivare un'eccezione con un nuovo concerto i cuiinpotrebbero arrivare molto.Il progetto dei concerti in spiaggia è arrivato dopo una serie di indiscrezioni nelle quali si parlava di un possibile approdo disui litorali italiani, per i quali ha già incontrato la netta opposizione della Lipu che ha causato l'annullamento della data di Ladispoli e lo spostamento di quella di Fermo.A dare l'indiscrezione del raddoppio della data diè il Comune, che conferma il secondo approdo della città virtuale diche sarà ancora ...