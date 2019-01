Ivano Fossati | «L' addio alle scene? Esibirmi in pubblico era diventato solo fatica e

Ivano Fossati ricorda Jimi Hendrix : “La sua musica ci ha superati” : Se volessimo creare un'intersezione tra Jimi Hendrix e Niccolò Paganini rischieremmo di ripetere dei concetti ampiamente fagocitati negli ultimi anni, ma non si può non dire che in più punti, i due geni della musica, siano assolutamente paralleli: Ivano Fossati ricorda Jimi Hendrix e lo fa in occasione della mostra "Paganini Rockstar" di cui è curatore. "Paganini Rockstar" è un'escursione alla ricerca di una definizione di talento e virtuosismo ...