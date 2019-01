caffeinamagazine

: Frequentare donne in carne rende gli uomini 10 volte più felici: lo studio scientifico - DANIELABO68 : Frequentare donne in carne rende gli uomini 10 volte più felici: lo studio scientifico - IEIEYE : Frequentare donne in carne rende gli uomini 10 volte più felici: lo studio scientifico - irusia67 : Frequentare donne ‘in carne’ rende gli uomini più felici! LO STUDIO. -

(Di domenica 20 gennaio 2019) È proprio vero come diceva il poeta che nessun amore è grande come quello per il cibo. Di norma ha sempre lo stesso sapore. Un costo contenuto. Risponde presente quando lo cerchi e, soprattutto, non improvvisa mal di testa o colpi di calore. Cibo uguale assenza di delusione. Cibo ugualetà. Viene da sé che le persone più in, occhi a non finire troppo inche dopo sono guai, sono più contenti e, di più, influenzano positivamente la vita degli altri.Ciò che la società odierna ci impone di far credere bello e giusto non corrisponde quasi mai alla realtà dei fatti. La tv e i mass media ci riempiono la testa ogni giorno di modelle, soubrette e personaggi del mondo dello spettacolo taglia 38. La magrezza sarà pur attraente all’occhio dell’uomo, se non troppo eccessiva ma alla fine lecon qualche taglia in più anche se non sono molto desiderabili, da un’indagine ...