Calenda ricompatta il Pd | ' Una sola lista in Europa' E Renzi stoppa la scissione

Calenda ricompatta il Pd : “Una sola lista in Europa”. Renzi stoppa la scissione : La pace armata tra i generali delle diverse guarnigioni del Pd viene firmata venerdì 18 gennaio, più o meno allo scoccare del via della campagna elettorale per le Europee, cui i dem e tutta la sinistra arrivano allo stremo delle forze. Consapevoli che solo una parvenza di unità tra le diverse anime del partito può tentare di preservare le percentua...