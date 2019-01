Alvin nervoso a Verissimo | le sue paure prima dell’Isola

lanostratv

(Di sabato 19 gennaio 2019)emozionatodi partire per L’Isola dei Famosi Silvia Toffanin, giusto poco fa, ha intervistato. Quest’ultimo è stato invitato dalla conduttrice per parlare della sua imminente partecipazione all’Isola dei Famosi. Difatti l’uomo ha deciso di accettare questa nuova avventura televisiva dopo aver fatto per ben 2 anni l’inviato del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi. E anche Silvia Toffanin ha confessato di essere rimasta sorpresa nel momento in cui ha saputo di questa sua decisione, chiedendogli se sia convinto. Il futuro naufrago, a questo punto, ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Assolutamente si…” Successivamenteha confessato di avere qualche pauradell’Isola:“Ho paura dellanomination…Sono sicuro che sarò quello più nominato perchè sono ...