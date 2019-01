Alter-G | la Nasa scende in campo per aiutare i campioni | da Kane a Cristiano Ronaldo

calcioweb.eu

(Di sabato 19 gennaio 2019) Lo stato di forma e fisico rappresenta un aspetto fondamentale per ogni calciatore e per questo motivo lainin aiuto deianche in casa di infortuni. Nel dettaglio si tratta di tapis roulant chiamato-G messo a punto dall’agenzia spaziale statunitense che funziona in assenza di gravità, l’ultimo a beneficiare è stato il calciatore del Tottenham e capitano della Nazionale inglese Harry, infortunatosi seriamente ai legamenti della caviglia sinistra durante la gara di Premier League di domenica scorsa persa in casa col Manchester United.-G, infatti in passato è stato utilizzato anche da altri calciatori, da, stella della Juventus, Alex Oxlade-Chamberlain, attualmente al Liverpool, Paul Pogba, ex Juve ora al Manchester United e da Gareth Bale, ala gallese del Real Madrid. C’e’ poi chi decide di ...