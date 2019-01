Il videogame di Breaking Bad | per smartphone

agi

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Bad è una delle serie tv più amate dagli appassionati del genere e anche una di quelle che sta dimostrando di avere vita più lunga. Sullo schermo, dove le atmosfere sono state meravigliosamente diluite nello spin-off Better Call Saul, ben fatta e intrigante almeno quanto la storia dalla quale si dirama; e anche al cinema, con i fans in trepidante attesa dell'uscita del già annunciato Greenbrier, sequel che andrebbe a chiudere il cerchio sulla fuga di Jesse, (allarme spoiler!), finale epico della quinta e ultima stagione della serie.Ora tutti i personaggi tornano a vivere nelperdi prossima uscitaBad: Criminal Elements, un gioco di strategia prodotto dalla Plamee e distribuito dalla FTX Games che ha entusiasmato anche il papà della serie Vince Gilligan, che lo ha accolto con queste parole “Il progetto mi ha davvero convinto per l'intenzione di ...