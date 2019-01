Il sacrificio di Sheldon in The Big Bang Theory 12×13 riflette un personaggio in continua

optimaitalia

(Di venerdì 18 gennaio 2019)All'inizio di questa stagione,ha dichiarato di volersi impegnare per essere un buon marito per Amy, e con The Big12x13 supera la prova a pieni voti. Sappiamo quanto il fisico teorico abbia passato gli ultimi dieci anni nell'elaborare uno studio in grado di fargli guadagnare il Premio Nobel, uno dei massimi riconoscimenti per uno scienziato/genio come lui. Con la teoria della super asimmetria, formulata insieme ad Amy nel giorno delle loro nozze sembrava aver trovato finalmente ciò che cercava.Smentita, confutata e ora approvata,in The Big12x13 apprende di dover compiere una scelta spietata. La teoria è stata confermata per puro caso da un duo di scienziati (interpretati dalle annunciate guest star Kal Penn e Sean Astin), perciò Amy edovranno condividere la loro scoperta. Il problema è che la commissione per il Nobel potrà ...