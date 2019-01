Freddo e gelo in arrivo nel weekend

Meteo - allerta maltempo : neve - Freddo e gelo sull’Italia. Le previsioni : Se pensavate che l’inverno scappasse via senza lasciare traccia allora vi sbagliavate di grosso. Secondo le ultime proiezioni infatti freddo, gelo e neve stanno per abbattersi sul nostro Paese.Tra oggi e domani, scrive il Meteo.it, le correnti d’aria sull’Italia, piegheranno da quadranti sud occidentali per effetto di un vortice di bassa pressione che andrà a formarsi su tutta la Penisola. Il tempo è destinato dunque a peggiorare ed ...

Freddo e gelo - Uecoop : un morto ogni 3 giorni tra i senzatetto : “Un morto ogni 3 giorni fra i senzatetto dall’inizio dell’anno mentre scatta l’allarme gelo per i quasi 51mila che vivono sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane e per le quali l’unica speranza sono i servizi di assistenza dei comuni, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che si occupano delle fasce più disagiate“: è quanto emerge da una analisi di Uecoop, l’Unione europea delle ...

Freddo e gelo : i prezzi della verdura schizzano alle stelle : L’ondata di Freddo e neve sta riducendo l’offerta di ortaggi per le gravi perdite di prodotto nei campi all’aperto e problemi anche in serra soprattutto nel centro-sud Italia, ma le difficoltà riguardano anche il resto dell’Europa e del bacino del Mediterraneo con conseguenti tensioni sui prezzi nel carrello della spesa. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti di una Italia capovolta con un inverno senz’acqua al nord ...

L'Italia nella morsa del gelo e il 14% dei bambini rimane al Freddo in una condizione di serio disagio abitativo : ... sanitari ed educativi a tutti i bambini e la fornitura delle utenze quali acqua ed energia elettrica.» Autore Monica Maggiolini Categoria Cronaca

Dopo la neve il sole... e poi ancora Freddo e gelo : arriva il "cicloncino" : Che tempo farà questa settimana in cui riapriranno le scuole? Le ultime previsioni meteo raccontano di una vera e propria...

Previsioni Meteo - la Befana stempera il Freddo al Sud e riporta il foehn al Nord ma in settimana torna il gelo da est [MAPPE] : 1/21 ...

Freddo e gelo - danni ingenti all'agricoltura a Vittoria : Il gelo della notte scorsa ha provocato danni irreparabili all'agricoltura ipparina. danni a Vittoria soprattutto a zucchine, peperoni e melanzane.

Freddo e gelo a Reggio Calabria : neve nella notte in centro città [GALLERY] : 1/7 Foto di Pasquale Malara ...

Freddo e Gelo a Olbia e in Gallura. E in montagna è arrivata la neve : Gelo a Olbia e in Gallura. L'Isola è nella morsa del Gelo. Sul Gennargentu le minime sono scese agli -8 gradi e a Lanusei e nel nuorese è apparso qualche fiocco. La situazione in Gallura Nel resto ...

Freddo e neve oggi e venerdì. Imbiancati Sassi Matera e Vesuvio - gelo al Centro-sud : E' Matera con la coltre di neve che l'ha imbiancata la cartolina di questo inizio d'anno al gelo per l'Italia del centro sud. I Sassi della città capitale della Cultura 2019 si sono presentati coperti ...

Freddo e neve oggi e venerdì. Basilicata al gelo - imbiancati i Sassi di Matera : Il culmine del Freddo sarà tra oggi e venerdì, entro domani la neve arriverà fino alla costa sul medio e basso Adriatico e a quote basse sulla Sicilia del Nord. Nel weekend dell'Epifania le ...

New York pagherà 200 volontari pronti a dormire al Freddo e al gelo : New York è pronta a pagare 85 dollari chi volesse provare l"esperienza di vivere come un senzatetto. Chiunque voglia provare a passare un po" della sua vita come farebbe un clochard, deve solo spedire il suo curriculum e sperare di essere selezionato. Sono 200 i posti disponibili per questo particolare lavoro. Una volta selezionato, l"aspirante senzatetto dovrà seguire un corso di formazione, per conoscere le tecniche di sopravvivenza tra le ...

Arriva il gelo siberiano : Freddo - vento e neve fino alle coste - : Un'irruzione fredda di origine siberiana interesserà il nostro Paese dal 2 e fino all'8 gennaio. Sarà una settimana di temperature molto basse e forti venti provenienti da Nord che aumenteranno la ...