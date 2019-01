Spagna col fiato sospeso per Julen caduto in un pozzo a 2 anni | il tempo gela le speranze

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen. La conferma del DNA : I soccorritori sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 48 ore. Le operazioni procedono lentamente a causa di una frana. Il papà: "Io e mia moglie siamo a pezzi, siamo morti. Ma abbiamo la speranza che sia vivo". Anche un robot-sonda impiegato nelle ricerche del bimbo.Continua a leggere

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen : In Spagna i soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga: la vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso – riporta El Mundo – di scavare un tunnel laterale per raggiungere ...

Italia under 19 : mercoledì 16 gli azzurrini andranno in campo a Caserta contro la Spagna : In attesa della grande sfida Juventus-Milan, in programma mercoledì 16 alle ore 18:30 Italiane. Sfida che deciderà chi alzerà al cielo la Supercoppa Italiana. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha reso noto, attraverso i canali ufficiali del proprio sito web, che la nazionale di calcio Italiana under 19, prenderà parte ad un amichevole internazionale contro la nazionale spagnola. Gli azzurrini guidati dal CT Federico Guidi, ...

Spagna - Pablo Iglesias e la 'mascolinità femminista'. Fa il papà e alla guida di Podemos va la compagna Irene Montero : I due hanno messo al mondo due gemelle nel luglio scorso, nate premature. Dopo il periodo di allattamento, Irene assume ora la guida del partito mentre Pablo da dicembre ha iniziato a usufruire del ...

Spagna - la salma di Franco non finirà a Madrid. "Troppo pericoloso" : Non c'è pace per Francisco Franco . Il governo del socialista Sanchez proibirà il trasferimento dei resti del 'Caudillo de España' nella cripta della cattedrale dell'Almudena di Madrid , come ...

Spagna - prof 26enne violentata e uccisa dal vicino di casa. “L’ho aggredita in un vicolo cieco - legata e spogliata” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Vuelta di Spagna – Svelato il percorso dell’edizione 2019 : oltre 3 mila km di puro spettacolo : Svelato oggi ad Alicante il percorso della Vuelta di Spagna 2019; oltre tre mila km di puro spettacolo nella terra iberica Dopo Giro d’Italia e Tour de France è arrivato anche il turno della Vuelta di Spagna: la corsa spagnola ha Svelato oggi il percorso dell’edizione 2019. All’Auditorio de la Diputacion di Alicante è stata svelata la Vuelta di Spagna 2019, alla quale parteciperà il campione del Mondo Alejandro Valverde, ...

Spagna : trovata morta Laura Luelmo - l’insegnante di 26 anni scomparsa mercoledì scorso : Laura Luelmo, insegnante di ventisei anni spagnola, era scomparsa mercoledì scorso dalla cittadina di El Campillo, in Andalusia, dove da qualche giorno si era trasferita per lavorare in una scuola nella zona. Per cinque giorni l'hanno cercata oltre 300 uomini e stamane il suo corpo senza vita è stato trovato poco distante dal centro abitato.Continua a leggere

LIVE Sorteggio Europei Under21 calcio 2019 in DIRETTA : l’Italia scopre le avversarie - pericoli Francia - Spagna e Croazia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio della Fase Finale degli Europei Under21 2019 di calcio. A Bologna l’Italia scoprirà le avversarie del girone della prossima rassegna continentale, che si svolgerà proprio nel Bel Paese dal 16 al 30 giugno 2019. La formula del torneo prevede tre gironi da quattro squadra ciascuna e l’Italia, qualificata come paese ospitante, sarà posizionata come squadra 1 nel Gruppo A e troverà una nazione ...

Spagna - omaggio a David Silva nell'amichevole contro la Bosnia : calcio d'inizio col figlio Mateo : Una serata speciale per celebrare un campionissimo. All'Estadio de Gran Canaria di Las Palmas, la Spagna omaggia David Silva e la sua storia con le Furio Rosse: 125 partite e 37 gol per il ...

Archeologia : scoperta in Spagna chiesa visigota del VII secolo : In Spagna è stata scoperta una chiesa visigota, sotterranea, del VII secolo: il ritrovamento è avvenuto a Chipiona, un comune di circa 15mila abitanti sulla costa atlantica dell’Andalusia, nel sottosuolo del santuario di Nuestra Senora de Regla, eretto nel secolo scorso. La chiesa misura 15 x 4,5 metri. Secondo gli archeologi, diretti da Antonio Ramos Millán, professore del Dipartimento di Preistoria e Archeologia dell’Università di ...