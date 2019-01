Milan-Higuain | un fiasco pagato a peso d' oro | numeri raggelanti

Marani : "Higuain grave perdita per il Milan. Un addio che rallenta il processo di sviluppo del club" : Per il Milan è sicuramente una grave perdita, soprattutto in un processo di sviluppo che Milan si è dato. Guardando la Supercoppa di ieri sera mi sono soffermato sulle assenze in casa rossonera, che ...

Milan - si pensa ai rinnovi mentre Calhanoglu e Higuain sono a un passo dall'addio (RUMORS) : Il Milan ieri sera è stato sconfitto in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus con un finale al veleno e carico di polemiche. Per i rossoneri è però tempo di lasciarsi tutto alle spalle e tuffarsi in queste ultime settimane di calciomercato che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione rossonere. Diverse sono le operazioni in ballo per i dirigenti rossoneri, i quali sono alla prese con cessioni e rinnovi, oltre a tentare ...

Milan - è fatta per Higuain al Chelsea. In rossonero arriva il capocannoniere Piatek : Con la Supercoppa alle spalle, arriva la notizia cui manca solo l'ufficialità dell'annuncio: Gonzalo Higuain lascia dopo soli sei mesi il Milan per finire la stagione al Chelsea dell'amato Sarri. Juventus e Blues, infatti, avrebbero definito l'accordo per portare a Londra l'argentino, con un possibi

Milan - live mercato : tra Higuain e Piatek - tutte le ultime notizie : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...

Juventus-Milan 1-0 - Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain : JUVENTUS MILAN 1-0, Pipita nervoso. L’arbitro Banti ha fischiato da pochi secondi, sugli spalti i tifosi juventini hanno iniziato a festeggiare, così come i giocatori bianconeri in campo. Ronaldo si prende, ovviamente, gran parte della scena: prima finale con la Juventus, gol decisivo e primo trofeo ottenuto con la nuova squadra. Tra le celebrazioni sul […] L'articolo Juventus-Milan 1-0, Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain ...

Juventus e Chelsea trovano l’accordo : Higuain dà l’addio al Milan : Gonzalo Higuain si appresta a vestire la maglia del Chelsea di Maurizio Sarri dopo sei mesi non certo soddisfacenti in casa Milan Dopo solo sei mesi tra pochi alti e tanti bassi, Gonzalo Higuain si appresta a lasciare il Milan per approdare al Chelsea. I Blues hanno trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento dell’attaccante argentino, il quale tenterà dunque di rilanciarsi grazie al suo mentore Maurizio Sarri. ...

Milan - Higuain e il fascino perduto il passaggio al Chelsea è questione di ore : GEDDA - Alla fine della partita persa con la Juventus , Higuain è uscito dallo stadio come tante altre volte: senza fermarsi a parlare con la stampa, firmando qualche autografo e lasciandosi scattare ...

Higuain al Milan : dalla news del suo arrivo al divorzio di Gedda. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato, L'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna TUTTE LE news DI MERCATO VIDEO. Higuain, NERVOSISMO AL RIENTRO IN ...

I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - nuovi innesti per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Milan : Higuain - il video della reazione tornato in Italia. 'State cercando casini con me? Non li troverete mai' : Un rientro tra stanchezza e deusione quello che ha accompagnato il Milan di ritorno da Gedda dopo la finale di Supercoppa persa contro la Juventus. Occhi puntati sul caso Higuain, scoppiato nell'...

Milan - Gattuso perde la testa : getta il cellulare di un giornalista - anche Higuain nervoso : Tensione altissima in casa Milan dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Juventus, i rossoneri non sono riusciti a conquistare in trofeo ed in più hanno dovuto fare i conti con il caso Higuain e con la cessione del Pipita al Chelsea ormai imminente. Nel frattempo ultime ore caldissime, Gattuso al rientro in Italia è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo e ha reagito nei confronti di uno di loro, ha ...

Supercoppa persa e addio al Milan : Higuain saluta e va al Chelsea : Prima era scomparso dalla foto di gruppo con il presidente Paolo Scaroni, l'ad Ivan Gazidis e Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Principe saudita e presidente dell'Autorità generale dello sport. Alla ...

Milan - Pipita che scotta : Higuain più vicino al Chelsea : Gonzalo Higuain andrà al Chelsea appena il Milan avrà chiuso la trattativa per Krzysztof Piatek , ne potete leggere nell'articolo nella parte bassa della pagina,, operazione bene avviata ma non ...

Calciomercato Milan – Il Genoa non fa sconti per Piatek : pronta l’alternativa Batshuayi per il dopo Higuain : Il Genoa non fa sconti al Milan per Piatek, i rossoneri vagliano altri possibili profili per il dopo Higuain: spunta la pista che porta a Michy Batshyayi del Chelsea Nella giornata di ieri, Chelsea e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain a Londra. Il Milan dunque, si è rassegnato alla partenza del suo bomber e dovrà cercare alla svelta un sostituto. Il nome caldo è quello di Piatek, ...