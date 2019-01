Clarks non produrrà più scarpe nel Regno Unito | scrive il Telegraph

Il conduttore Jeremy Clarkson : "La BBC non dà più lavoro agli uomini. Posti di potere solo alle donne" : LA BBC non è una tv per uomini: ad affermarlo è Jeremy Clarkson, ex presentatore di Top Gear, programma automobilistico in onda sull'emittente britannica. Il conduttore è stato licenziato e, come riportano vari giornali internazionali tra cui il Telegraph, oggi denuncia:Chiunque abbia uno scroto, si può scordare la BBC. Semplicemente non danno più lavoro ai maschi.Non a caso, lo scorso anno Cassian Harrison, ...